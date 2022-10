Több tucatnyi cseppfolyós gázt (LNG) szállító hajó várakozik európai kikötőkben kirakodásra várva. A probléma, hogy nincs elég kapacitás az LNG gázneművé visszaalakítására. Európa az ukrajnai háború és az orosz gázszállítások visszafogása-leállítása miatt alternatív források után nézett, és őrült módon vásárolja is fel az LNG-t – csak éppen nem tud vele mit kezdeni.

Fotó: AFP



A Reuters beszámolója szerint Spanyolország partjainál és a Földközi-tengeren több mint 35 hajó várakozik, csak a cádizi kikötőben nyolc horgonyoz.

Spanyolországnak összesen hat LNG-terminálja van, de ezen a héten egy iparági forrás szerint mindössze hat helyet kínál a rakományok számára, ami kevesebb mint egyötöde a partjainál sorban álló hajók számának.

Fotó: Xu Congjun /Imaginechina via AFP



Nem csupán újragázosító üzemből van kevés, de olyan vezetékből is, ami összeköti az ilyesmivel rendelkező országokat más európai államokkal, vagyis használhatatlan a partoknál várakozó energiahordozó. Az európai gazdaság lassulásával járó alacsonyabb ipari kereslet, valamint a szokatlanul meleg időjárás miatt a vártnál alacsonyabb spanyolországi belső fogyasztás ellenére a szállítóhajók azért jönnek mégis a kontinensre, mert

a kereskedők arra számítanak, hogy az árak tovább fognak nőni, ahogy közeleg a tél, és megnő a kereslet.

Most meg is engedhetik maguknak, hogy parkoltassák a szállítmányokat, mert nem működik a második legnagyobb amerikai exportőr, a Freeport üzeme, ahol júniusban robbanás történt, és tűz ütött ki. Ha több szállítmány lenne, akkor kihasználnák a hajóikat. Ám így is másfelé irányíthatják az LNG-t, ha a hátralékot nem dolgozzák le gyorsan Európában, vélekedett Alex Froley, az ICIS adatszolgáltató ágazati elemzője. Az irány Ázsia lehet, különösen, mivel

Kína leállította az LNG-eladásokat külföldi vevők számára, hogy biztosítsa a saját ellátását.



Spanyolország egyébként a hat újragázosító üzemével a legnagyobb ilyen kapacitással rendelkezik az Európai Unióban, az övé a teljes LNG 33, az LNG- tárolók 44 százaléka. A spanyol gáztárolók a nemzeti hálózatüzemeltető, az Enagas adatai szerint technikailag tele vannak, ami a cég szóvivője szerint „garantálja az energiaellátást a télen”. Vezeték hiányában azonban ezt a gázt nem szállíthatják tovább. A francia, német, spanyol és portugál vezetők a héten találkoznak, hogy megállapodjanak a MidCat vezetélről, amely a spanyol gázt – és a jövőben hidrogént – tovább szállíthatja.