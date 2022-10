A Gazprom hétfőn bejelentette, hogy az Északi Áramlat vezetékein keletkezett három lyukon megszűnt a gázszivárgás, stabilizálódott a nyomás, és megkezdődhet a munka a környezeti veszélyek csökkentésére. Európában több vizsgálat is kezdődött a szivárgások észlelése után, amelyeket Németország, Dánia és Svédország szerint is szabotázs okozott. Moszkva a nyugatiakat vádolja a szabotázzsal, és az orosz hírszerzésnek erre állítása szerint bizonyítéka is van.

Fotó: Dán védelmi minisztérium / AFP



Az orosz energetikai vállalat szerint az Északi Áramlat 2. „B” vezetékén lehetségessé válhat gáz exportálása Európába, ha erről megszületik a döntés. A vezeték ugyan elkészült, de Németország leállította az engedélyezési eljárást már akkor, amikor Oroszország még csak készült az Ukrajna elleni invázióra.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is arról beszélt a hét végén, hogy technikailag lehetséges a gázcsövek helyreállítása, ehhez azonban időre és pénzre van szükség. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig hétfőn hangsúlyozta, hogy a legelső lépés a tengerfenék vizsgálata.

Ugyancsak a Gazprommal kapcsolatos hír, hogy jelentősen, 40,4 százalékkal, 86,9 milliárd köbméterre esett vissza a földgázexportja a volt Szovjetunión kívüli országokba az év első kilenc hónapjában 2021 azonos időszakához viszonyítva. A kitermelés éves bázison 17,1 százalékkal, 313,3 milliárd köbméterre csökkent.