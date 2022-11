Hiába a magas infláció, az emelkedő munkanélküliség és a közelgő recesszió, a tehetősebb vásárlók úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap. A luxuscikkek a koronavírus-járvány után újra népszerűek lettek, többen „bosszúvásárlásról” beszélnek, azaz az elmúlt két covidos év mulasztásait igyekeznek bepótolni a fogyasztók.

Fotó: Brent Lewin / Getty Images

Az élénkülő tendencia a luxusélelmiszerek piacán is észlelhető, a drága francia pezsgő hirtelen újra nagy kedvenc lett, és a legnagyobb gyártókat gyakorlatilag kiisszák a készletükből – írja a Bloomberg.

Bár a járvány elején az eladások durván lecsökkentek, egyre több jelentés számol be a gazdagok költési tébolyáról. A Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) luxusipari óriás a szerény előrejelzések ellenére sikeres évet zárhat, míg a Hermes International 24 százalékkal növelte meg a bevételeit, annak ellenére, hogy nemrég jókora áremeléseket vezetett be.

A drágulás cseppet sem zavarja a tehetősebb vásárlókat, ami jó hír a luxustermékek forgalmazóinak. A jelenlegi időszakot az iparágon belül már el is nevezték a „dübörgő húszas éveknek”, utalva a gazdasági válság előtti piaci robbanásra.

Az infláció növekedése viszont ezt a piacot is erősen befolyásolni fogja. Bár a luxustermékek árai nem mindig követik a gazdasági trendeket, az alapanyagok, a gyártási és a szállítási költségek emelkedése itt is drágulást fog okozni.

Amíg egy gazdasági válság idején az átlagos vásárlók igyekeznek minél többet spórolni, addig a tehetősebbeket kiszolgáló luxuscikkgyártók a vevők elijesztése nélkül tudják emelni az árakat. Viszont a piacot az is élénkíti, hogy a luxustermékeket egyre többen vásárolják befektetésként.

A dizájner táskák pár év alatt az árverések állandó résztvevőivé váltak,

az egyedi sportcipők és egyéb luxusruházati cikkek pedig egyre több gyűjtőt vonzanak maguk köré. Befektetés szempontjából hasonló helyet képviselnek, mint a műtárgyak, és az áraik is ezt a trendet követik.

Bár a luxusélelmiszerek között is megjelennek a gyűjtői darabok, a most folyó vásárlási hullám inkább szól az ízlésről és arról, hogy a járványidőszak alatt a pezsgőfogyasztás is lecsökkent. A gazdagok most, egy komoly gazdasági válság előtt megpróbálják bepótolni az elmúlt éveket, és ezzel párhuzamosan a lehetséges hiányra is felkészülnek.