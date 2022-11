Banánra fáj az oroszok foga, de egyelőre senki sem akar nekik szállítani

Latin-Amerikai partnerekkel kerülné ki a nyugati szankciókat Oroszország. Mint ismert: az ukrajnai háború kirobbanása óta a legnagyobb áruszállítók, így például a dán Maersk, a francia CMA CGM és a svájci MSC sem hajlandó már Oroszországba vinni árut, így az oroszoknak egyre több mindenről kell lemondaniuk. Az egyik áruról viszont nem hajlandók: ez pedig a banán.

A déligyümölcs az egyik legkedveltebb étel Oroszországban, a teljes gyümölcsfogyasztás 21,7 százalékát teszi ki az országban a NielsenIQ adatai szerint, így érthető, hogy nagy piaca lenne továbbra is. Ám most komoly hiány van belőle, ezért az orosz Fesco szállítmányozási cég Latin-Amerikában tárgyal, hogy Ecuadorból tudjon banánt vinni az arra éhező oroszoknak.

Többekkel is tárgyalunk, akiket érdekel a leállított útvonalak újraindítása. A Fesco elsősorban ecuadori banánt szállítana, de emellett más Latin-Amerikai mezőgazdasági termékeket is

– mondta Andrej Szeverilov, a Fesco cég igazgatótanácsának elnöke a Reuters hírügynökség szerint.

A fő probléma az, hogy az orosz cégnek nincs nagy hajókból álló flottája, így most nagyobb hajókat is készülnek vásárolni, amelyek raktere duplája lenne a mostani járművekének. Az útvonalak újraindításának egyébként nemcsak az oroszok örülhetnének, hanem a dél-amerikai termelők is.

Beszakadt a banánpiac Válságba kerültek az orosz piacra banánt, vágott virágot, garnélát és marhahúst nagyban beszállító dél-amerikai termelők.

Szeptemberben egyébként készült egy felmérés Oroszországban, amelyben azt nézték meg, hogy a lakosságnak mely termékek vagy cégek hiányoznak a leginkább azok közül, amelyek kivonultak a háború miatt. Ezen a szavazáson egyértelműen az IKEA nyert, vagyis a svéd bútoráruházakat hiányolják a leginkább az oroszok. A képzeletbeli dobogóra még a Samsung és az Adidas fért fel.