A Biden-kormányzat megtiltotta a kínai Huawei Technologies és a ZTE új távközlési berendezések engedélyezését, mivel azok "elfogadhatatlan kockázatot" jelentenek az amerikai nemzetbiztonságra nézve - közölte a Reuters.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai szövetségi hírközlési bizottság pénteken közölte, hogy elfogadta a végleges szabályokat, amelyek a kínai Dahua Technology Co, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd és a Hytera Communications Corp Ltd. távközlési cégek által gyártott berendezések értékesítését vagy importját is tiltják.

Ez Washington legújabb lépése a kínai technológiai óriáscégek ellen, mivel attól tartanak, hogy Peking az amerikaiak elleni kémkedésre használhatja őket.

Ezek az új szabályok fontos részét képezik az amerikai népnek a távközléssel kapcsolatos nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szembeni védelmét célzó folyamatos intézkedéseinknek

- mondta Jessica Rosenworcel, az FCC elnöke közleményében.

A Huawei nem kívánt nyilatkozni és a ZTE, a Dahua, a Hytera illetve a washingtoni kínai nagykövetség sem reagált azonnal a hírügynökség megkeresésekre. A Hikvision közleményben közölte, hogy termékei nem fenyegetik az Egyesült Államok biztonságát.

Az FCC ezen döntése semmit sem tesz az amerikai nemzetbiztonság védelme érdekében, viszont sokat tesz azért, hogy az amerikai kisvállalkozások, helyi hatóságok, iskolai körzetek és egyéni fogyasztók számára nehezebbé és drágábbá tegye saját maguk, otthonaik, üzleteik és tulajdonuk védelmét

- közölte a Hikvision, hozzátéve, hogy továbbra is az amerikai ügyfeleket fogja kiszolgálni "az amerikai szabályozásoknak teljes mértékben megfelelve".