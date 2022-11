Brüsszel nem tud lejönni a témáról: Michel azonnali gázársapkát akar

Nem engedi el a gázárplafon kérdését Brüsszel, hiába vetették el a legutóbbi tárgyaláson is a tagországok az európai ársapka bevezetését. A Politico című lap birtokába jutott ugyanis egy levél, amelyet Charles Michel, az Európai Tanács elnöke írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, és azt kérte kollégájától, hogy minél előbb tegyék le az asztalra az ársapka bevezetésének tervezetét.

Fotó: AFP

A gázársapka ötletét többek között a magyar kormány is kezdettől fogva ellenzi, mert ez a magyar gazdaságnak komoly károkat okozna. Erről Orbán Viktor miniszterelnök is többször nyilatkozott. Ugyanakkor hiába nem döntöttek eddig róla, a következő uniós ülésen ismét szóba kerülhet. Hogy akkor milyen szankciós csomagot fogad el az EU, egyelőre nem tudni, de a színfalak mögött már készülnek a tervek.

Készülődik a kilencedik szankciós csomag – az EU ismét lábon lőheti magát Már az előkészületek hírére is drágulni kezdett a gáz az amszterdami tőzsdén. Az újabb szankciók említése a 100 eurót közelítő szintről 125 euró felé lökte a jegyzéseket.

Ezzel egybevág a Politico által megszerzett Michel-levél, amelyből az olvasható ki, hogy a gázársapka is bekerülhet a következő csomagba.

A levelet november 7-én írta az elnök, és úgy fogalmazott: nemcsak be kell mutatni a tervet az Energiaügyi Tanács november 24-i ülésén a tagállamok képviselőinek, hanem egy várható menetrendet is össze kell állítani a bevezetésére.

A lap idézett három uniós diplomatát is, akik szerint a gázársapka bevezetése nemcsak kockázatos, de kvázi kivitelezhetetlen is az európai piacokon, és emiatt nem is ajánlott.