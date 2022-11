A tengeri szállítás iránti kereslet visszaesésére figyelmeztetett szerdán a Maersk, amely éves előrejelzését is visszább fogta a konténerekkel kapcsolatban, noha a harmadik negyedévben a várakozásoknál jobb eredményeket ért el.

Fotó: Qilai Shen /Bloomberg via Getty Images

A dán hajózási óriás eredményeinek ismertetése során a cég vezérigazgatója, Soeren Skou is közölte, hogy a tengeri szállítási díjak márt túl vannak csúcsukon és megkezdődött azok normalizálódása, amit a csökkenő kereslet és a kikötőkben kialakult dugók enyhülése is hajt. Ezek a szavak egybevágnak a Drewry tengeri szállítást jelző indexének alakulásával, amely az elmúlt egy év alatt 67 százalékkal csökkent, noha továbbra is magasabb a megszokottnál.

Skou szerint az is vitathatatlan, hogy az ukrán háború, az európai energiaválság, a magas infláció és a közelgő recesszió egyaránt baljós képet vetít előre.

Ezért a Maersk a konténerek iránti kereslet 2-4 százalékos visszaesésére számít idén, szemben a korábbi 1 százalékos visszaesés és növekedés között mozgó becsléssel.

Szeptemberben Skou arról beszélt, hogy az óceáni szállítás stagnálni vagy csökkenni fog az év hátralevő részében, noha a kikötőkben még mindig vannak torlódások. A Maersk a harmadik negyedév során 10,86 milliárd dolláros adózás előtti nyereséget ért el, ami magasabb az egy évvel korábbi 6,94 milliárd dolláros eredménynél és a 9,78 milliárd dolláros várakozásoknál is.

A bevételek 37 százalékot emelkedtek, így 22,77 milliárd dollárt tettek ki az elmúlt három hónap alatt. Éves szinten 37 milliárd dolláros adózás előtti nyereségre (EBITDA) számít a dán vállalat. A vállalat részvényei mintegy 35 százalékot veszítettek értékükből a január 13-án elért csúcs óta – írja a Reuters.