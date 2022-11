Az Apple tíz percre korlátozza az AirDrop Everyone nevű opcióját a szárazföldi Kínában érétkesített iPhone készülékeken – derül ki a TechCrunch cikkéből.

Fotó: Shutterstock

Az AirDrop segítségével vezeték nélkül lehet két iPhone között dokumentumokat, fényképeket, videókat és egyéb fájlokat küldeni. Ez működik a vállalat más termékei esetében, így Mac gépre, iPadra és iPod touch készülékre is lehet fájlokat küldeni. A riválisok is kifejlesztették saját megoldásukat, a Samsung Quick Share, az Android Nearby Share néven.

Az AirDrop alapbeállítása esetén csak a kapcsolatok között szereplő ismerősök, rokonok és barátok küldhetnek tartalmakat készülékünkre, az Everyone bekapcsolása után bárki. A cupertinói cég most úgy döntött: a kínai iPhone-ok esetében az Everyone beállítást tíz perc után kikapcsolja, és visszaáll az alapállapotra, amikor kizárólag az ismerősöktől kaphatunk különböző fájlokat.

Az Apple közölte: jövőre világszerte bevezeti a módosítást, mert így szeretné korlátozni a kéretlen fájlmegosztást és a zaklatást.

A döntés után sokan úgy érveltek, hogy ezt már rég meg kellett volna lépnie a vállalatnak, mert rengetegen elfelejtik kikapcsolni a beállítást, így gyakran kapnak fenyegetéseket és kéretlen tartalmakat. Beszámolók szerint fiatal nőket is zaklattak így perverzek.

Viszont többen úgy értelmezik a döntést, hogy az Apple meghajolt a kínai kormány előtt.

Az aktivisták az AirDropot ugyanis a cenzúra megkerülésére használták a távol-keleti országban, például a kínai hatóságokat és a vezetést bíráló üzeneteket, képeket vagy kiadványokat így terjesztették nyilvánosan. Ez a funkció egyike a digitális fájlok megosztásának kevés, viszonylag követhetetlen módszerének Kínában, ahol szinte minden platformot ellenőriznek.

„Régebben ez egy nagyszerű módszer volt a cenzúra megkerülésére” – olvasható egy, a hírre reagáló kommentben a kínai Weibo közösségi médiaplatformon. Sok felhasználó szerint az Apple kompromisszumot kötött a pekingi kabinettel, amit bizonyít, hogy csak a szárazföldi Kínában értékesített iPhone-okra vezetik be a funkciót.

Nem szokatlan, hogy az Apple régióspecifikus korlátozásokat vezet be, betartva a helyi előírásokat. Például az Európai Unió országaiban a felhasználók a hallásvédelmi előírások miatt nem léphetik túl az unió által megszabott hangerőszintet. Kínában az Apple a múltban szigorúbb szabályokat alkalmazott a tartalommal kapcsolatos szolgáltatásokra, köztük a játékokra és a podcastokra, amelyek a helyi hatóságok által szigorúan megfigyelt területnek számítanak.