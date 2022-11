Már az olaszok is elismerik: a bor nem alapvető szükséglet

Az élelmezésbiztonság megerősítése és a zöld célok elérése a vállalkozások költségeinek emelkedésén múlik – jelentette ki olasz lapokban Luca Rigotti, az európai gazdálkodók legerősebb érdekvédelmi csoportjának, a COPA-COGECA-nak borászati munkacsoport-vezetője. Hangsúlyozta: az orosz-ukrán háború és az azzal járó energiaválság. illetve infláció minden termelési szektort súlyosan érint, így a borászatot is. A feldolgozási költségek mellett a különböző szükséges anyagok, például az üveg, a papír, a címkék és a dugók ára is elszabadult, ráadásul sok esetben a beszerzésük sem megy könnyen.

Fotó: Shutterstock

Az eladások Olaszországban több mint 10 százalékkal nőttek 2020-hoz képest, a tavalyi évben összességében a tanúsítvánnyal rendelkező palackozott borok értéke elérte a 10 milliárd eurós álomhatárt. Rigotti szerint az elmúlt hónapokban a belföldi értékesítés és az export szempontjából is valószínűleg megtartották pozíciójukat, de a kontrollálhatatlan költségnövekedést rendkívül aggasztó tényezőnek nevezte a jövőbeli tervekkel kapcsolatban.

A családok vásárlóereje csökken, ami egyre nagyobb problémát jelenthet, hiszen a bor nem alapvető szükséglet

– mutatott rá Rigotti.

Az olasz szakmai intézetek feljegyzései alapján az agrár-élelmiszerszektor 2022-ben szenvedte el a valaha volt legpusztítóbb szárazságot, de ez az egész kontinensre igaz. Magyarországon például a Kunsági borvidéken akadnak olyan területek, amelyeken gyakorlatilag nem volt termés, illetve egyes ültetvények teljesen kipusztultak.

Száraz években mindig jó minőségű a termés

– tette hozzá Rigotti. Megjegyezte, a vállalkozások nem várhatnak kizárólag az Európai Unió és a kormányok támogatására, csökkenteniük kell az energiaigényüket, amennyire csak lehet. Ettől függetlenül a szakmai szervezet egyik vezetője hangsúlyozta, több forrásra van szüksége az ágazatnak, mert kizárólag a fogyasztás mérséklése nem lesz elegendő a túléléshez, márpedig a borszektor fontos része az európai gazdaságnak.

Fotó: AFP

A szakértő arról is beszélt, hogy bár az Európai Bizottság javaslata alapján 2030-ra 50 százalékkal kellene csökkenteniük a növényvédő szerek használatát, emiatt több tagállam aggódik, és Rigotti is úgy gondolja, hogy új hatástanulmányokra van szükség, mert az eredeti terv megvalósíthatatlan. Azt is elmondta, hogy szerinte nem lehet cél új szőlőfajták létrehozása, inkább a már meglévőket kellene erősebbé és ellenállóbbá tenni, mert a vásárlók nem szívesen térnek el a hagyományos típusoktól. Rigotti úgy véli, ha a tendencia folytatódik, évről évre egyre kevesebb terület áll rendelkezésre a szőlőtermesztéshez, és alapos tervezésre van szükség, hogy ne veszélyeztessék még inkább az amúgy is válságban lévő ágazatot.

Ha az európai termelés csökken, kénytelenek leszünk megnyitni a piacunkat a nem európai termékek előtt, ami számomra elfogadhatatlan forgatókönyv

– szögezte le.