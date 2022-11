Nigéria csak az idei év első nyolc hónapjában több mint 2 milliárd dollárnyi (790 milliárd forintnyi) kárt szenvedett el az olajlopásokra szakosodott bűnbandák miatt. A lopás olyan méreteket öltött, hogy már nem is csak a hiányzó olaj okoz problémát, hanem az is, hogy a néhány cég a tolvajok miatt inkább leállította üzemeit és kivonul a nigériai piacról, amellyel az egész ország olajtermelése visszaesik. Nigéria idén már el is vesztette piacvezető szerepét mint a legnagyobb afrikai olajtermelő.

Fotó: Olukayode Jaiyeola /NurPhoto via AFP

A helyzet miatt így a nigériai szenátus is kénytelen volt lépni: létrehoztak egy vizsgálóbizottságot. Ez a testület aztán megállapította, hogy mindössze az ország olajtermelésének 66 százalékát lehet garantálni. A maradékot pedig többnyire ellopják – írja a Reuters hírügynökség.

Beszakadt a nigériai olajexport, a többit ellopták Lopják a fekete aranyat

Az így kieső mintegy kétmilliárd dollár rendkívüli módon hiányzik az ország költségvetéséből. Nem is csoda, hogy mindent megtesznek a lopások megakadályozására: több katonai csoporttal is szerződést kötöttek, hogy őrizzék a vezetékeket és csapjanak le a bűnbandákra.