Az orosz kormány úgy döntött, hogy a Sakhalin Oil and Gas Development (SODECO) japán konzorcium megtarthatja részesedését a Szahalin 1. projektben – írja a Japan Times. A SODECO 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a projektben, a konzorciumot félig a japán kormány birtokolja, a másik felén pedig olyan cégek osztozkodnak, mint a Mitsubishi és a Mitsu.

Tokió már korábban jelezte, hogy az energiaimporttól függő szigetország annak ellenére fenntartaná részesedését a Szahalin 1. és 2. energiaprojektekben, hogy gazdasági szankciókat vezetett be Moszkvával szemben a háború kirobbanását követően.

A lépés a nemzetközi szankciók közepette történik, mivel a projekt továbbra is létfontosságú energiaforrás a szigetországnak.

A projektben 2005-ben kezdték meg a nyersolaj kitermelését a Japántól északra fekvő, az orosz Távol-Keleten található Szahalin szigetén. A Szahalin 1. projektet az amerikai ExxonMobil üzemeltette, a vállalat azonban az orosz–ukrán háború kirobbanása után közölte, hogy kivonul Oroszországból. A projekt működtetését egy új, Moszkva által ellenőrzött cég vette át.

A Vlagyimir Putyin elnök által aláírt rendelet értelmében a külföldi üzleti partnereknek az új üzemeltető októberi indulásától számítva egy hónapjuk volt arra, hogy eldöntsék, befektetnek az új vállalatba, vagy sem. Japán mellett India is bejelentette, hogy maradna a projektben. A portál szerint Moszkva arról is döntött, hogy az indiai Oil and Natural Gas leányvállalata is megtarthatja 20 százalékos részesedését.