A nyilvánosságot megkerülve, háttértárgyalásokon választhatják ki azt a szerencsést, aki mélyen a zsebébe nyúlva megvásárolhatja a Fenway Sports Grouptól (FSG) a Liverpool FC-t. Az amerikai tulajdonos hétfőn dobta be (nem a törülközőt, hanem) az ilyenkor szokásos kommunikációs panelt, miszerint megfelelő ajánlat esetén nem zárkózik el a 2010 októberében megvásárolt klub eladásától.

Csak az amerikai tulajdonos „sétálna el”, a Liverpool FC szurkolói kitartanak a végsőkig.

Fotó: Craig Mercer / MB Media / Getty Images

Ennél azonban többről van szó, a magántársaság felkérte a Goldman Sachst és a Morgan Stanley-t, hogy nézzen körül a piacon. Ez pedig az álmoskönyv szerint a 2021-es szezont 4,8 millió fontos veszteséggel záró Liverpool FC eladási szándékának komolyságát jelzi. A Premier League- (PL) klubot üzemeltető társaság, a Liverpool Football Club & Athletic Grounds Limited értékét 3,5 milliárd fontra becsülik, ehhez képest 300 millióért szerezte meg annak idején a Fenway.

Pofozógépből sikercsapatot varázsoltak, nem utolsósorban a tőzsdén vitézkedő Borussia Dortmundnál „megedződött” Jürgen Klopp 2015-ös menedzseri kinevezésével, ami eddig telitalálatnak bizonyult.

A klub a Bajnokok Ligája (BL) 2019-es megnyerésével és a bajnoki cím három évtized utáni, újbóli elhódításával a csúcsra jutott. Idén azonban elbukta a BL-döntőt a Real Madriddal, a bajnokságot az abu-dzabi emír családjának tulajdonában lévő Manchester Cityvel szemben. Az idei BL-sorozatban módja nyílik a visszavágásra, hiszen a Liverpoolt a Real Madriddal sorsolták össze hétfőn az egyenes kiesési szakaszban. A bajnokságban alulteljesítenek, a 13. forduló után 15 pont a lemaradásuk a listavezető Arsenallal szemben.

Inkább ütik a labdát, mint rúgják

Lehet, hogy túlzás azt állítani, hogy ez a gárda már kiadta magából, ami benne van, és innentől a langyos vízben dagonyázik, de azt a szakértők is alátámasztják, hogy valami eltört, a parazsat izzásba hevítenie egy új menedzsernek… vagy épp egy új tulajdonosnak kell. A Fenway azonban arról volt híres, hogy nem avatkozik bele a klub sportszakmai ügyeibe, a sikerekkel elbüszkélkedett, az átigazolási időszakban pedig mindig tetemes summát biztosított a sztárjátékosok leigazolására, hogy a csapat versenyképes maradjon

Az amerikaiak azonban a kezdetektől fogva anyagi befektetésként kezelték a klubot,

érzelmi szálak sokkal inkább a 2002-ben megvásárolt másik ékkövük, a Boston Red Sox baseballklubhoz fűzik őket. A Fenway alighanem elérkezettnek láthatta az időt ahhoz, hogy kivegye a pénzt a Liverpoolból, főleg azután, hogy az veszteségessé vált, a legutóbbi üzleti jelentés szerint 208 millió fontos nettó adósságállományt görget maga előtt. Ami a cégértékhez képest soknak nem mondható, de így is a Premier League ötödik legeladósodottabb klubjává lépteti elő a vörösöket.

Az együtt töltött két évtized alatt a Boston Red Sox négy bajnoki címmel ajándékozta meg tulajdonosát.

Fotó: Jorge Lemus / AFP

Igaz, ez porszem az e téren listavezető Chelsea 1,8 milliárd dolláros adósságához képest, de ahogy a recesszió közeleg, úgy ebben sem borítékolható a pozitív fordulat. Megjegyzendő, hogy a szintén amerikai kézben, a Glazer család tulajdonában lévő Manchester United 561 millió fonttal tartozik a hitelezőinek, ebből egy év alatt 79 milliót tudtak lefaragni. Kettejük közé az angol Joe Lewis befektetési társasága, az ENIC Sports 85 százalékos tulajdonában lévő Tottenham Hotspur ékelődik 838 millió fonttal.

Haszonnal adták-vették a játékosokat

A szakmai körökben meghatározó Transfermarkt szakmai portál összesítése szerint

a Liverpool FC játékoskeretének összértéke 755 millió font, ehhez mérten a 208 millió fontos tartozás könnyedén menedzselhető feladatnak látszik.

Nem is beszélve arról, hogy a 2022 februárjában közzétett, a 2021 májusával véget ért üzleti év számait ismertető jelentést átitatják a koronavírus-járvány negatív hatásai. A bajnokság nagy részében üres stadionok mellett lejátszott mérkőzések összvissz 3,6 millió fontos jegybevételt hoztak, szemben az előző év 71 milliójával. Az átigazolási piacon viszont 39,3 millió fontot nyert a Liverpool FC, de az előző is szezont is 26,9 milliós plusszal zárták, sőt, az azt megelőzőt 45,2 millióval.

A klub 39 milliós 2020-as és 4,8 millió fontos tavalyi veszteségével sokan kiegyeznének. Ahogy a 490-ről 487 millió fontra mérséklődött éves forgalom láttán sem bánkódnának, pláne úgy, hogy az idén májussal zárult szezonban a klub bevétele az Off the Pitch portál számításai szerint 602 millió fontra nőhetett, 76 millió fontos adózás előtti eredménnyel párosulva.

A Manchester United és a Liverpool FC összecsapása futballünnepnek számít Angliában.

Fotó: Clive Brunskill / Getty Images

És ami a legnagyobb elégtétel lehet a szurkolók számára, a Liverpool ezzel megelőzhette a legnagyobb bevételt termelő PL-klubok listáján az örök riválist, az 581 fontos bevételt termelő Manchester Unitedet. Ahonnan eddig a semmilyen eszközzel nem tudták a drukkerek kiutálni a Glazer testvéreket, akikkel ellentétben a Liverpool-tulajdonos John Henry nagy megbecsülésnek örvend az Anfield Roadon. Hacsak nem játssza át a klubot arab befektetőknek. A két ősellenségnél is többet kereshetett a bajnok Manchester City, méghozzá 610 millió fontot, amiből 16 millió fontra tehető az adózás előtti eredmény. A konkrét számokat jövő februárban tárják a nyilvánosság elé.

A Fenwayt mindenesetre nem sürgeti az idő,

a sportmenedzseléssel és sportcélú ingatlanok kezelésével és fejlesztésével foglalkozó társaság honlapja szerint csak egyetlen konkrét nagyberuházásban érdekelt, méghozzá a bostoni MGM Music Hall koncertcsarnok felépítésében. Az ötezer fős rendezvények lebonyolítására alkalmas, vadonatúj komplexumot azonban szeptember végén már átadták.

Hokicsapattal bővült a portfólió

Terveik vannak még a Red Soxot befogadó baseballstadionnak is helyet adó Fenway Parkban lévő öt további telekkel is, azaz lehet, hogy ingatlanfejlesztésbe forgatnák be a Liverpoolért kapott pénzt. Mindenesetre a legutóbbi üzleti tranzakciójuk, a Pittsburgh Penguins jégkorongcsapat többségi tulajdonrészének megvásárlása már a tavalyi év végén megtörtént, azóta nagy a csend.

Érdekes mód ezzel nem büszkélkednek, a honlapjukon csak egy eldugott közlemény jelzi a patinás hokicsapat megszerzését. Ahogy azt is, hogy a Fenwayben nem részletezett részesedést szerzett tavaly márciusban a RedBird Capital Partners magántőke-társaság, akkor

7,35 milliárd dolláros eszközértéken tartották nyilván az FSG-t.

Ez forintra átszámolva mai árfolyamon 2974 milliárd, 228 millió forinttal több, mint az OTP bank teljes piaci kapitalizációja.

Finanszírozási oldalról tehát aligha akad problémájuk, az viszont szinte kizárt, hogy csendestársat vegyenek be a Liverpoolhoz, mert a Premier League-ben az egy labdarúgóklub – egy tulajdonos szisztéma működőképes. Elrettentő példa az Arsenal esete, ahol Aliser Uszmanov Putyin-barát orosz oligarcha fészkelte be magát az amerikai Stan Kroenke milliárdos mellé.

Kettejük kemény pozícióharcát a csapat sínylette meg,

amely a középmezőnybe süllyedt a pályán és a menedzselésben egyaránt dilettáns vezetés következtében. Kroenke végül 2018-ban kivásárolta Uszmanovot, aki egymilliárd fontos ajánlattal akarta kitúrni Kroenkét a cégből. A csapat is magára talált azóta, most éppen vezeti a PL-t a Manchester City előtt. Uszmanov a Liverpool városi riválisánál, az Evertonnál lépett színre.

Ott az oroszellenes szankciók miatt nem maradhatott sokáig, lepasszolta tehát tulajdonrészét hű üzlettársának, az iráni-brit Farhad Moshirinek – akivel közösen építették ki anno az Arsenal-pakettjüket. Sokan mérget vesznek rá, hogy Uszmanov vagyonkezelő holdingját, az USM-et irányító Moshiri a stróman szerepét tölti be a kiesőzónában tanyázó Evertonnál.