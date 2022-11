Az út közben lemerülő telefon problémája szinte mindenki számára ismert manapság, nem véletlenül jelentek meg a hordozható töltők, a powerbankok a piacon. Azonban többekben is felmerült a gondolat: mi lenne, ha a ruhánk képes volna tölteni eszközeinket?

Fotó: Shutterstock

Erre több megoldás és megoldási javaslat született, például a kenyai Ruuj Caflon napelemmel felszerelt, telefon töltésére alkalmas kapucnis pulcsikat alkotott meg – derül ki a Deutsche Welle összeállításából. A ruhák ráadásul vízhatlanok is, hogy a viselőket ne érje áramütés használatuk közben, és talán az sem véletlen, hogy a ruhákat Kenyában hozták létre, ahol a mobil- és okostelefonok gyors terjedése ellenére a lakosság kevesebb mint háromnegyede rendelkezik árammal.

A kenyai dizájner tervezte ruhák napelemmel töltik a telefont, és mindössze 49 dollárba kerülnek.

Mások azon dolgoznak, hogy az áramot a ruhák a testmozgás által termelt elektromosságból nyerjék. Az elektromos textilek nem csak telefonokat, de ruhákba épített szenzorokat is elláthatnak energiával, és a University of Bath kutatói szerint az úgynevezett örvényerő segítségével a mozdulataink termelhetik az elektromosságot. Erre a textilipar egyik leggyakoribb alapanyagát, a nejlont tennék alkalmassá, amely megoldás lehet arra a problémára, hogy a mozgásból energiát termelő, úgynevezett piezoelektromos anyagok jelentős része mérgező hatású ólmot tartalmaz.

A kihívást az jelenti, hogy a nejlon csak bizonyos kristályszerkezet esetén rendelkezik a piezoelektromos tulajdonsággal, amelyet eddig az anyag olvasztásával, majd hirtelen lehűtése utáni nyújtásával tudtak elérni. Ehhez azonban egy olyan vastag lapra vagy filmrétegre van szükség, ami ugyan piezoelektromos és nejlon is, ám ruhák gyártására nem igazán alkalmas – írja a Study Finds nevű oldal.

A kutatók az olvasztás helyett azzal próbálkoztak, hogy savban oldják fel az anyagot, ám ekkor az a probléma állt elő, hogy a végtermékben az oldószer molekulái is benne maradtak, megelőzve a piezoelektromos tulajdonság fennmaradását. Ezt is sikerült orvosolni azzal, hogy az oldathoz a körömlakklemosókból és más festékhígítókból ismert acetont tettek. Az aceton és a sav közötti erős kötések eredményeként az aceton elpárologtatása az oldószer molekuláit is eltünteti az anyagból, s az eredmény egy a korábbi módszernél vékonyabb filmréteg.

A kihívás ezt követően az, hogy ebből ruhák készítésére alkalmas fonalakat hozzanak létre.

Bár ez nem lesz egyszerű, a mozdulatainkból áramot létrehozó, telefontöltő ruhák érkezése egyre közelebb kerül a valósághoz.