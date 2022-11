Albin Kurti koszovói kormányfő – elfogadva az Amerikai Egyesült Államok javaslatát – 48 órával meghosszabbította a határidőt a korábban bejelentett büntetés bevezetésére azon járműtulajdonosok esetében, akik még nem cserélték szerb rendszámtáblájukat koszovóira. A szerb sajtó arról cikkezik, hogy a brüsszeli tárgyalások eredménytelenek voltak, mivel a pristinai fél nem hajlandó a kompromisszumokra.

Koszovói szerbek tüntetnek a rendszámrendelet ellen. Fotó: Erkin Keci / AFP

Aleksandar Vucic szerb államfő drámai hangon szólt a néphez hétfő esti sajtótájékoztatóján, amit a köztévé is közvetített. Utána a koszovói szerbek képviselőivel töltötte az éjszakát, próbálta csillapítani a kedélyeket. A feszült hangulatban sokan némi megnyugvással konstatálták, hogy éjfél után néhány perccel a pristinai amerikai nagykövet nyilvánosan bejelentette:

a koszovói kormányt arra kérte, hogy a szerb rendszámtáblás járművek tulajdonosainak megbírságolását további 48 órával halasszák el.

A bejelentések szerint ez idő alatt az USA és az Európai Unió illetékesei további erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a kedélyek lecsillapodjanak.

Washington közbenjárt

Korábban abban reménykedett mindenki, hogy az intézkedést Pristina több hónapra vagy akár egy egész évre is elhalasztaná, de Albin Kurti Brüsszelben nem hajlott a kompromisszum felé. Pristinában pedig elégedetlenkedve fogadták Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője ezzel kapcsolatban megfogalmazott kritikus véleményét. Vjosa Osmani koszovói elnök is a nyilvánossághoz fordult hétfőn este, Borrellt kritikákkal illette, Szerbiát pedig agresszorként említette, párhuzamot vont még Putyinnal is. A koszovói belügyminiszter szerint pedig Belgrád az esettel kapcsolatban álhíreket is terjeszt.

Albin Kurti azonban közölte, hogy elfogadja az USA koszovói nagykövetének a javaslatát, 48 órával elhalasztja a pénzbüntetések kirovását.

Többszöri halasztást követően a legutóbbi dátum november 1-jén járt le, attól kezdve a Koszovóban élő szerbek nem használhatnák tovább a Szerbiában kiadott rendszámtábláikat.

Koszovóira kellene cserélniük, ami egyben azt jelentené, hogy elismerik a szakadár tartományt független államként. Már augusztus elsejétől megbírságolták volna azokat, akik nem cserélik le a rendszámokat, és akkor is az Egyesült Államok közbenjárására halasztották el a szabályozás bevezetését.

Július végén ugyanis a Koszovó északi részén élő szerbek úttorlaszokat állítottak fel, a helyzet már akkor majdnem erőszakba torkollott.

Fotó: Pierre Crom / Getty Images

Kurti október végén jelentette be, annak ellenére sem halasztja el a rendszámtáblacserét, hogy nyugati partnerei arra kérték, adjon még legalább tíz hónapot a helyi szerbeknek, és ne feszítse tovább a húrt. Mintegy tízezer jármű esetében esedékes a rendszámtáblák cseréje. Az előzetes bejelentések szerint a pénzbüntetések kirovása november 21-én, későbbi módosítás szerint november 22-én megkezdődött volna. Brüsszelben hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ültették Kurtit és a szerb elnököt. A felek egyike sem engedett azonban a nyolcórás maratoni megbeszélések során. Pristina végül két nappal halasztotta el a 150 eurós büntetések kirovását azok esetében, akik nem cserélnek rendszámtáblát.

Brüsszel hiába békít

Mint ismeretes, Josep Borrell hétfőn közölte, Belgrád elfogadta a rendszámtáblák cseréje miatt előállt válság rendezésére vonatkozó EU-s javaslatot, Pristina viszont nemet mondott rá. Miután külön-külön négyszemközt és együtt is tárgyalt Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Albin Kurti koszovói kormányfővel,

Borrell tudatta, hogy a két fél nem jutott megállapodásra a szerb rendszámtáblák koszovóira cserélését illetően.

„Elvárom Koszovótól, hogy azonnal függessze fel a rendszámtáblák cseréjével kapcsolatos további lépések megtételét. Szerbiától pedig azt várom el, hogy ne adjon ki Koszovó területén lévő városok jelzéseivel ellátott rendszámtáblákat, beleértve a KM táblákat is” – fogalmazott Borrell. Az éjszaka állítólag felgyújtottak egy szerb rendszámot viselő gépkocsit Koszovóban, de nem ismertek a pontos részletek.