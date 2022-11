Az amerikaiak úgy szórják a pénzüket, mintha a globális gazdaság a lehető legjobb állapotban lenne – írta meg a Business Insider. Közgazdászok szerint a bulinak hamarosan vége, már csak az a kérdés, hogy mikor áll be a recesszió az országban. Kedden a nyolc Las Vegas-i kaszinót is üzemeltető Caesars vezetése közölte, hogy az októberi bevételeik az eddigi legerősebb hónapot jelentették a vállalat történetében. A cég közölte, hogy a kaszinókból egyelőre nem látszik, hogy recesszió fenyegetné az országot.

Fotó: Getty Images

Nincsen semmi jele annak, hogy a fogyasztók visszafognák a költekezésüket

– mondta a Caesars vezérigazgatója, Tom Reeg. Hozzátette, hogy Vegasban amúgy is mindig szórják a pénzt az emberek, de szerinte ez a mostani trend nem csak a szerencsejátékok fővárosában tapasztalható.

Az Insider arról számolt be, hogy októberben az American Airlines és a Southwest Airlines is rekord harmadik negyedéves működési bevételekről számolt be. A Southwest vezérigazgatója, Bob Jordan elmondta, hogy a nyári hónapok után az ügyfeleik szeptemberben is rekordkeresletet mutattak az utazások iránt. Nemcsak a szerencsejáték és az utazások, hanem a vendéglátás is a várakozásokat felülmúló számokat produkált októberben. Az éttermi ágazatban a McDonald’s és a Chipotle is meghaladta az előre jelzett bevételt, annak ellenére, hogy az infláció áremelésre késztette a cégeket. Az éttermek azt közölték, hogy a drágulás csak minimális ellenállást váltott ki a vásárlókból.

Kedden az Airbnb is minden idők legmagasabb negyedéves amerikai bevételéről számolt be.

Ez az összeg majdnem elérte a 3 milliárd dollárt. A sikert a nagyobb számú foglalásnak és a hosszabb utazásoknak köszönhette a cég.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma közölte, hogy összességében

0,6 százalékkal nőttek a fogyasztói kiadások az országban.

Előzetesen 0,4 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Az amerikaiak azt állítják, hogy aggódnak az infláció miatt, ennek ellenére továbbra sem fogják vissza a költekezésüket – mondta az FWDBONDS vezető közgazdásza, Christopher Rupkey a Reutersnek. Hozzátette, hogy ez a trend továbbra is növekedő pályán tartja az ország gazdaságát.

A múlt héten az amerikai GDP 2,6 százalékkal nőtt, ezt követően pedig a Fed tovább emelte az alapkamatot. Láthatóan az eddigi kamatemelések még nem kezdték el visszafogni az inflációt és hűteni a gazdaságot. A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan a múlt héten azt mondta, hogy

amint beérnek a kamatemelések, a gazdasági lassulni fog, ami a fogyasztói kiadásokat is visszatartja majd.

Hozzátette, hogy erre még várni kell.

A jelenleg tapasztalható költekezési hullámban a lakosság feléli a megtakarításait és egyre inkább elkezd a hitelekre támaszkodni

– mondta a Well Fargo vezető közgazdásza, Tim Quinlan az USA Todaynek.

Szellős lesz a karácsonyfák alja

A vállalatok a harmadik negyedévben elért rekordbevételek ellenére pesszimisták a jövőt illetően. Az Apple vezetői a MAC-eladások csökkenését várják, illetve az Amazon is a történetének egyik legrosszabb ünnepi eladásait várja.

Fotó: Getty Images

A Deloitte felmérése szerint az amerikaiak kevesebbet költenek idén karácsonyi ajándékokra. Egy ötezer fő részvételével végzett felmérés szerint

a fogyasztók 44 százalékkal kevesebb ajándékot terveznek vásárolni az idén.

A tavalyi 16 darab ajándékkal szemben csak 9-et.

Vannak optimistább várakozások is. A Gallupp legutóbbi felmérése szerint a fogyasztók várhatóan átlagosan 932 dollárt fognak elkölteni ajándékokra a következő egy hónapban. Ez az összeg 2021-ben 837 dollár volt, 2019-ben pedig 942 dollár. Ez utóbbi volt a felmérés történetének legmagasabb eredménye.

A szakértők ugyan egymásnak ellentmondó várakozásokat közölnek decemberre vonatkozóan, de egy dologban konszenzus van: