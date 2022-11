Hatalmas mennyiségben érkezik olaj Kínába a következő hetekben, ám a koronavírus elleni védekezés céljából elrendelt lezárások miatt elképzelhető, hogy fölösleges volt az igyekezet a készletek felhalmozására.

Fotó: VCG / Getty Images

Az olajtermelő országok napi közel 9,3 millió hordónyi olajat indítottak útnak októberben Kína felé a Bloomberg által elvégzett, a tankerek úti célját vizsgáló elemzés szerint. Ez közel napi félmillió hordóval több, mint a szeptemberi adat, sőt tavaly december óta a legnagyobb mennyiség.

Ahogy egyre több hajó közli melyik kikötőbe tart, ráadásul ezek a számok tovább emelkedhetnek.

A szállítmányok egy részét valószínűleg még szeptemberben rendelhették meg, amikor voltak arra utaló jelek, hogy véget érnek a drasztikus lezárások az országban. Éppen ezért több finomító is rengeteg olajat rendelt, a PetroChina-tól a Sinopec-ig és ChemChina-ig, és a következő hónapban vagy januárban ezek a készletek várhatóan meg is érkeznek.

Kínát jelenleg így annyi szupertanker jelölte meg céljaként, amennyire 20 hónapja nem volt példa, azonban egyre kevesebb jel mutat arra, hogy az ország kiszabadul a lezárások fogságából.

Kína egészségügyi hatóságai megerősítették, hogy a koronavírus elleni küzdelem stratégiájában nem várható változás.

Az ország finomítói azonban a készterméket külföldön is értékesíthetik miután az új exportkvóták a korábbinál 15 millió tonnával nagyobb mennyiség kivitelét engedélyezik. Az állami tulajdonú kőolajfinomítók így az év végén valószínűleg fokozni fogják termelésüket akkor is, ha a belföldi kereslet továbbra is gyenge marad.