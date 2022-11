Idén hamarabb kezdődött az év végi nagy bevásárlási roham az Egyesült Államokban, voltak üzletek, ahol már októberben megkezdték a vásárlók becsábítását. Ez meglátszott a kiskereskedelmi forgalmon is, ami a vártnál nagyobb ütemben, 1,3 százalékkal növekedett az év tizedik hónapjában szeptemberhez képest. Az emberek élelmiszerre és házfelújítással kapcsolatos termékekre költöttek leginkább a harmadik negyedévben.

A kiskereskedelmi forgalom növekedett az elmúlt időszakban, ám a vásárlók egyre jobban megnézik, mire költenek.

Fotó: Elijah Nouvelage / AFP

Honnan van ennyi pénze az amerikaiaknak?

A Fed adatai szerint a lakosság 2300 milliárd dollár extra megtakarítással rendelkezett 2022. harmadik negyedévben. Ennek egy része köszönhető volt a kormányzati támogatásoknak és a munkanélküliek anyagi megsegítésének.

A kormányzati 5000 milliárd helikopter pénzből 1700-1800 milliárd a lakossághoz érkezett, miközben a Fed az első fél évben alacsonyan tartotta a kamatot. A mostani rekordszintű kiskereskedelmi forgalom egyértelműen ezeknek a pénzeknek köszönhetők.

Az árak évtizedek óta nem látott ütemben növekednek az Egyesült Államokban. A Fed az infláció letörésére nagyot emelt az alapkamaton, ennek következtében pedig a lakosság egyre pesszimistábban látja a jövőt és inkább takarékoskodni kezd.

Azonban a Fed le akarja törni ezt a keresletet, hogy ezzel is fékezze az inflációt. A kormányzati juttatások miatt megnőtt többlet megtakarítás még magas, azonban folyamatosan csökken – szedte össze az Axios hírportál.

A háztartások megtakarításai a legkisebb keresetű 25 százaléktól a legmagasabb jövedelmű 25 százalékig.

Közgazdászok szerint a gazdasági növekedés 70 százalékát a vásárlói költések adják. Úgy látják, hogy idén még sokat költenek az emberek, főleg a megtakarításaikból, ami egyáltalán nem kevés.

Black Friday

Lydia Boussour, az EY-Parthenon közgazdásza szerint a karácsony előtti időszak előre jelezheti a 2023-as költési trendet. Az elmúlt időszakban a legszegényebbek és a leggazdagabbak megtakarításai csökkentek a legnagyobb arányban.

Az idei Black Friday hétvégéjén a tudatos költés volt jellemző, azaz az embereknek megnézték, hogy ár-érték arányban hol jártak legjobban.

A kiélezett versenyben volt, ahol személyre szabott ajánlatokkal csábították a vásárlókat. Még arra is figyelnek, hogy az akciós árat tüntessék fel, hogy a fogyasztónak még csak számolnia se kelljen.

A boltoknak most arra kell koncentrálniuk, hogy ne ragadjon rajtuk a raktárkészlet. Ennek érdekében a Covid-időszaknál is nagyobb akciókat kell bevetniük. Ráadásul a munkaerő-hiányos környezetben egyre magasabb béreket szükséges fizetniük.

Idén a legnagyobb kedvezményeket a sportoláshoz kapcsolódó termékekre és a televíziókra adták – mondta az Adobe Analytics szakértője. A ruházati termékek ára 13,8, a játékoké 31,8, míg az elektronikai termékek ára 23,4 százalékkal csökkent az akciós napokon október elejéhez képest. Idén az átlagos árengedmény 30 százalék körül mozgott Amerikában, míg három éve ez 33 százalék volt a Salesforce számítása szerint. A sorozatos akciókban vélhetően a november közepétől megrendezett katari futball világbajnokság is közrejátszott.

Az eladások mennyisége az áruházakban és vendéglátóegységekben 12, az e-kereskedelemben pedig 14 százalékkal növekedett a tavalyihoz képest a Mastercard SpendingPulse adatai szerint. Sokan viszont még így is arra panaszkodtak, hogy kisebb akciók voltak annál, mint amikre számítottak – járt utána a The New York Times.

Elemzők arra számítanak, hogy idén még szakadatlanul növekedni fog a kiskereskedelem az USA-ban.

Az Erste hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy Amerikában a 8 százalékos árszínvonal-növekedés mellett az e-kereskedelmi költés csak 2,3 százalékkal volt magasabb az idei Black Fridayen a korábbihoz képest. A 9,12 milliárd dollár hiába számít rekordnak, az infláció mértéke miatt ez volumencsökkenést jelent. Kutatók összességében 210 milliárd dolláros online költésre számítanak a karácsonyi időszakban, ami növekedés az elmúlt évekéhez viszonyítva.

Pesszimista jövőkép

A kereskedők korábban még arra számítottak, hogy a pandémia miatti lezárások után idén normalizálódik a helyzet és minden visszatér a korábbi állapotába. Azonban nem ez következett be. A hitelkártya-adósság 2022. harmadik negyedévében 15 százalékkal növekedtek a korábbi év hasonló időszakához képest. Az elmúlt húsz évben ez volt a legnagyobb növekedés. Az emberek hitelek felvételével szemben ezt részesítik előnyben. A megtakarításokat a rezsiköltségek növekedése is jelentősen apasztja.

Habár a kereslet jelenleg még erős, lehet, hogy rövidesen megváltozik. Ráadásul az üzletek a vásárlókon túl a munkaerőkért is versenyeznek. Így a kereskedők ki akarják használni a vásárlók költési hajlandóságát még a gazdasági hanyatlás előtt. A Michigan Egyetem kutatása szerint a lehetséges recesszió beköszöntével a fogyasztók egyre borúsabban látják a gazdasági helyzetet és nemsokára visszább vesznek költéseikből. A vásárlók legalább 60 százaléka aggódik a gazdasági kilátások miatt, ami a legnagyobb mértékű a 2008–2009-es pénzügyi válság óta, írja az Erste. Néhány kereskedőnél már látszik a gazdasági lassulás;