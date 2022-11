A Reuters által megkérdezett közgazdászok a fogyasztói árindex 10,7 százalékos éves növekedését prognosztizálták.

Az energiaárak befagyasztása ellenére az Országos Statisztikai Hivatal szerint a legnagyobb mértékben a villamos energia, a gáz és az egyéb üzemanyagok ára emelkedett.

Az árrobbanáshoz az élelmiszerek és az alkoholmentes italok is jelentős mértékben hozzájárultak, 16,4 százalékkal nőttek az októberig tartó 12 hónapban, ami 1977 szeptembere óta a legmagasabb éves rátát érte el.





A Bank of England szerint az ország az eddigi leghosszabb recessziós periódus előtt áll. Jeremy Hunt pénzügyminiszter csütörtökön új költségvetési nyilatkozatot ad be, és várhatóan jelentős adóemeléseket és kiadáscsökkentéseket jelent be annak érdekében, hogy betömje az ország államháztartásában 50 milliárd font plusz lyukat.