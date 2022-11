Bajba kerülhet a brit ingatlanpiac miután csütörtökön 75 bázisponttal 3 százalékig emelte az alapkamatot a Bank of England. Az 1989 óta nem látott mértékű kamatemelés és a 2008 óta nem látott mértékű hitelfelvételi költségek pedig könnyen lejtőre küldhetik a lakásárakat a szigeten.

Fotó: William Barton

A jelzáloghitelek kamatai azonban már szeptemberben, Liz Truss mini költségvetését követően elszabadultak és bár a jegybank kormányzója, Andrew Bailey szerint az alapkamat emelkedése nem feltétlenül kell, hogy a szabott idejű jelzálogok kamatának is emelkednie kell, az ingatlanpiaci oldal, a Zoopla szerint tartósan 4-5 százalék körül lehet a hitelek költsége. Ez pedig az adott jövedelem mellett kigazdálkodható törlesztésre és ezen keresztül a lakások áraira is hatással lesz – írja a Bloomberg.

Az országban sokan vannak, akik 2009 márciusa, az alapkamat 0,5 százalékára csökkentése óta vásároltak lakást, így nekik nincs tapasztalatuk a magas kamatszint melletti törlesztésekről. Szemben az Egyesült Államokban megszokott, 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelekkel, a legtöbb brit változó kamatozású jelzáloghitel segítségével vásárolt lakást.

A hitelek ára Liz Truss balul sikerült terveit követően 6 százalék fölé ugrott és bár azóta a kamatok stabilizálódtak, a földre már nem szálltak vissza.

Októberben az ingatlanárak is lefelé indultak, a 0,9 százalékos értékvesztés pedig a legnagyobb a járvány kezdete óta. Az elfogadott jelzáloghitelek száma, amely az építőipari keresletet is előrevetíti pedig több mint 10 százalékot zuhant szeptemberben.

A Zoopla legrosszabb forgatókönyve szerint a hitelek kamata jövőre is 6 százalék fölött maradhat, a mélybe taszítva ezzel az árakat. Van olyan szakértő, aki szerint az ingatlanok értékük harmadát is elveszíthetik, bár olyan előrejelzés is született, amely továbbra is az árak emelkedésével számol. A kereslet elillanása az építőipari cégek teljesítményén is nyomot hagyhat, és akik a magas törlesztők miatt a hitelekre nem jogosultak, a bérleti árak miatt sem örülhetnek, hiszen a kamatok emelkedését a hitelből bérbeadás céljából vásárló eladók érvényesíteni fogják az árakban.