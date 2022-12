A kriptovaluta-piacon kialakult zűrzavar a feje tetejére állította a nagy tőzsdéket, a digitális eszközökben lévő megtakarítások értéke pedig zuhanni kezdett, viszont nem mindenki veszít a bolton. A hosszú és bonyolult csődeljárásokra készülő ügyvédek hatalmas bevételekre számítanak a következő pár évben.

Fotó: Jirapong Manustrong / Getty Images

Az FTX tőzsde, a Three Arrows Capital kriptoalap, valamint a BlockFi, Celsius Network és Voyager Digital Ltd hitelplatformok csődeljárása kiemelkedő lehetőségeket kínál közreműködő jogászok számára, és magas díjazással kecsegtetik a vállalatoknak tanácsot adó ügyvédi irodákat. Szakértők szerint a nagyobb ügynökségek akár százmillió dollár feletti jogi költségekkel számolhatnak az ilyen ügyekben – írta a Reuters.

A sírásót is ki kell fizetni. Ezek bonyolult jogi esetek, rengeteg szokatlan problémával, így nem meglepő, hogy hosszú és költséges ügyvédi közreműködésre lesz szükség a ügyek lezárásához.

– mondta Adam Levitin, a Georgetowni Egyetem csődeljárásra szakosodott jogprofesszora.

A bitcoin idén 65 százalékot veszített az értékéből, és sok hasonló kriptovalutát is magával rántott, sokkolva a befektetőket. Nem sokkal később az FTX tőzsde látványos bedőlése és a körülötte kialakuló médiavihar az egész iparágat megrázta.

A brit Kirkland & Ellis ügyvédi iroda a BlockFi kriptohitelezőt képviseli a hétfőn benyújtott csődeljárása alatt, emellett pedig a Celsius Network és a Voyager Digital számára is ad tanácsot, és ügyenként eddig átlagosan 3,3 millió dollárt számlázott ki. A közel kétezer dolláros órabérével ez a jogi szektor egyik legdrágább irodája.

Bár az ügyvédek díjazása általában nem nyilvános, csődeljárások idején az adós vállalatok képviselőinek részletezniük kell a számláikat, és a bírótól kell jóváhagyást kérniük, mivel a díjazás általában a hátramaradt vagyonból történik.

A Kirkland már most domináns szereplő a nagy részvénytársaságok csődeljárásaiban, és a kriptovaluták csak egy új szektort jelentenek számukra. Ha ezt is uralni tudják, az a szakma csúcsán fogja őket tartani.

– mondta Lynn LoPucki, a Floridai Egyetem jogprofesszora.

A legutóbbi nagyobb ügyeik között említik az Intelsat műholdszolgáltató vállalat elhúzódó csődeljárását, amelynek menedzseléséért az ügyvédi iroda 83 millió dollárt számlázott ki, és a bírósági dokumentumok szerint 87 ezer munkaórát teljesített. A Kirkland az elmúlt években olyan cégek megbízottjaként dolgozott, mint a mozióriás Cineworld Group és a J. C. Penney Co Inc. áruházlánc.

Fotó: AFP

A Wall Street-i Sullivan & Cromwell az FTX-nek ad jogi tanácsot. Bár a vállalat az eljárásban még nem hozta nyilvánosságra a díjazását, 2021-ben a Kumtor Gold Company ügyében 1825 dolláros óradíjjal dolgozott. Az ügyvédi iroda emellett a Sam Bankman-Fried FTX vezér által alapított Alameda Research kereskedelmi céget is képviseli a Celsius és a Voyager csődök ügyében.

A kriptocsődökön dolgozó irodák közül azonban a Latham & Watkins kéri a legtöbbet,

a bírósági papírok alapján 2075 dollárt számláz ki óránként

azért, hogy a Celsius számára szabályozási kérdésekben, a Thre Arrows Capitalnek pedig adózási ügyekben adjon tanácsot.

A szakértők szerint a kriptokrach miatt elindult csődeljárások azért olyan fontosak az ügyvédi irodáknak, mert a koronavírus-járvány alatt bedőlt vállalatok ügyei kezdenek elfogyni. Míg az iparágban hatalmas káosz uralkodik, a jogi szakemberek stabil bevételt biztosítanak maguknak az elkövetkező pár évre.

A magas bérezésre nem csak az irodák népszerűsége ad okot. A kriptovaluta-ipar még ingoványos talaj, az újszerű technológia miatt nagy szakértelemre van szükség ahhoz, hogy az ügyvédek megfelelő szakmai színvonalú képviseletet tudjanak biztosítani. Szabályozás nélkül az ügyvédnek kell megvitatni, hogy a platformon elhelyezett digitális eszközök az ügyfél vagy a platform tulajdonát képezik-e, és a betétből mennyit téríthet meg a csődeljárás során, ehhez pedig a legjobban képzett szakemberek kellenek.