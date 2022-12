A Stadler 20 darab Flirt motorvonat szállításáról írt alá szerződést a finn VR Grouppal, az első jármű leszállítását 2026 tavaszára tervezik. A szerződés magában foglalja a pótalkatrészek szállítását, valamint opciót további 50 vonat megrendelésére és teljes körű karbantartásra is.

Fotó: GettyImages

A vállalat közleménye szerint az új járművek kocsiszekrényei a Stadler legnagyobb, több mint 600 embert foglalkoztató alumínium hegesztő és fényező üzemében, Szolnokon készülnek, a magyar szakemberek 80 kocsitestet gyártanak le 2024-től. Az új vonatokat a regionális közlekedésben állítják forgalomba, például a főváros, Helsinki környékén és a Tampere régióban.

Elektromos meghajtásukkal az új járművek fenntarthatóbb vasúti közlekedést tesznek lehetővé.

Finnországban már 81 Flirt vonat áll szolgálatban, de hasonló járművek közlekednek Svédországban, Norvégiában és Észtországban is. A közlemény szerint több mint 2500 eladott járművel a Flirt (Fast Light Intercity and Regional Train) modell a Stadler bevált terméke. A korábbi járművekhez hasonlóan az új Flirt szerelvényeket is kifejezetten a Finnországban jellemző zordabb éghajlathoz igazítják.

A felszerelések közé tartoznak egyebek mellett a nagyméretű hókotrók, hatékony légkondicionáló technológia padlófűtéssel az előterekben, valamint speciális hőszigetelés. Ráadásul az új Flirt vonatok támogatják a VR Group fenntartható mobilitás iránti elkötelezettségét.

A közlemény szerint az új vonatok maximális sebessége óránként 160 kilométer, a négykocsis szerelvények 796 utasnak biztosítanak helyet, ebből 356 ülőhelyet.

A Stadler 80 éve gyárt vonatokat. A vasúti járműgyártási megoldások szolgáltatójának székhelye a kelet-svájci Bussnangban található. Több mint 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat különböző gyártási és mérnöki központban, valamint több mint 70 karbantartó telephelyen. Októberi közlésük szerint a Stadler csoport árbevétele 2021-ben 18 százalékkal 3,6 milliárd svájci frankra emelkedett az előző évhez képest, 2022-re 3,7-4 milliárd svájci frank közötti árbevételt várnak.