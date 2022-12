A horvát kormány 2018-ban hirdette meg átfogó haderőfejlesztési programját, melynek egyik első lépéseként új szállítóhelikopterek beszerzéséről döntött. A szaktárca választása az amerikai UH-60M Black Hawk típusú közepes teherbírású, többcélú szállítóhelikopterekre esett, melyekből összesen 4 darabot rendeltek 138 millió dollárért.

A szerződés értelmében a napjaink legmodernebb technológiájával felszerelt gépekből kettőt az USA szövetségesi adományként szállít a horvátoknak és csupán a másik kettőért kér pénzt.

Összesen 4 darab Black Hawk érkezik Horvátországba

A helikopterek mellé az amerikaiak logisztikai támogatást is nyújtanak és kiképzik a pilótákat, valamint a karbantartásukhoz szükséges műszaki szakembereket is.

A szállítmány első része még februárban érkezett meg a zágrábi repülőtérre a másik két példányt pedig a nyárra várták, de az ukrajnai háború miatt a leszállításuk december elejére tolódott.

Ami a híres Sikorsky gyárban készülő gépek paramétereit illeti, mindenképp említésre méltó az 590 kilométeres hatótáv, melynek köszönhetően a zágrábi bázisról gyakorlatilag Horvátország teljes légterében bevethetők 5800 méteres magasságig. Fontos kihangsúlyozni még, hogy a 11 fő szállítására képes gép a két 7,62 milliméteres gépágyúja ellenére nem csak katonai használatra alkalmas. A horvát hadsereg is elsősorban mentési és logisztikai feladatokra szánja őket.

Négy darab viszont nem lesz elég ahhoz, hogy lefedje az ország teljes légterét. Ezzel tisztában van a horvát védelmi miniszter is, aki miután átvette az amerikai gépeket egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy még 8 Black Hawkra lenne szükség, melyek beszerzése már napirenden van.

Ez azért is lényeges, mert sajtóhírek szerint Horvátország Ukrajnának adta eddig használt elavult, szovjet gyártmányú gépeinek több mint felét és várhatóan a maradék is hasonló sorsra jut. A szállító helikopterek azért is nélkülözhetetlenek Horvátország számára, mert ezek látják el az adriai országban a mentőhelikopterek szerepét is. Ez különösen fontos a szigetlakók esetében, hiszen a helikopterek jelentik számukra a leggyorsabb kapcsolatot a szárazföldi kórházakkal. A horvát sürgősségi orvosi intézet szerint a katonaság gépei csak idén novemberig 2428 alkalommal szálltak fel, 918 beteget és 95 kísérőt szállítottak.



Nem készültek el a hangárok



Az új amerikai helikopterek egyelőre a szabad ég alatt várják, hogy üzembe helyezzék őket. Horvátország ugyanis két új hangárt is tervez építeni a számukra, ám adminisztratív okokból egyelőre még az építkezés sem kezdődött el. A mostani üzlet egyébként nem az első nyugati fegyverbeszerzés Horvátországban.

Az ország januárban jelentette be 89 darab M2A2 ODS Bradley gyalogsági harcjármű beszerzését az USA-tól, de 2016-ban a két ország együttműködésének köszönhetően, a horvát légierő 16 darab OH-58D Kiowa Warrior könnyű helikoptert is vásárolt.