Akár az uralkodó trendet, a viszonylag gyors urbanizációt is megtörheti, ha az ágazat pénzügyi helyzete kedvezőtlen marad, így növelni kell az egész ingatlanszektor támogatását

– mondta Liu miniszterelnök-helyettes Kína és az EU üzleti vezetőinek találkozóján.

Hatalmas méretű lakónegyedeket építenek Kínában

A Bloomberg szerint a megjegyzések egyértelműen arra utalnak, hogy az ázsiai ország vezetése immár belátja a kínai ingatlanszektor jelentőségét, és most már nem kicsinyli le azt.

Eddig ugyanis nem kapott kellő hangsúlyt, hogy az egekbe szökő ingatlanárak az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetnek.

Az elmúlt időszakra jellemző jelentős visszaesés következtében dönthettek a támogatás felpörgetése mellett, amire gyakorlatilag azonnal emelkedéssel reagáltak a fejlesztőcégek részvényei.

A Bloomberg kínai ágazati szektorindexe 3,6 százalékot emelkedett egy nap alatt. A befektetők viszont válogatnak, ugyanis a túlnyomórészben kínai ingatlanfejlesztők cégei által piacra dobott „bóvilkötvények” a kereskedők szerint nagyjából változatlan szinteken vannak.

2023, a növekedés éve

A legfelsőbb vezetők jelezték, hogy jövőre a gazdasági növekedés felpörgetése kerül fókuszba, szerintük van is mit ledolgozni, ugyanis eddig az ingatlanpiaci visszaesés mellett a Covid-korlátozások is lelassították a gazdaságot. A fejlesztők forráshoz jutását ugyan a közelmúltban megkönnyítették, az ingatlanpiaci kereslet továbbra is gyenge. A heti adatok szerint

a lakásárak 15 hónapja esnek, és az eladások számának mélyrepülése tovább gyorsult novemberben.

Nem Liu miniszterelnök-helyettes volt az első magas rangú vezető, aki az ingatlanszektor fontosságáról beszélt. A múlt hónapban Yi Gang jegybankelnök azt mondta, hogy az ágazat jelentős szereplője a kínai gazdaság egészének. Jól bizonyítják a pálfordulást a központi bank egyik tisztviselőjének két évvel ezelőtti szavai: Guo Shuqing ugyanis azt mondta,