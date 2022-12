Legalább december 22-ig előzetes letartóztatásban marad Eva Kaili, az Európai Parlament (EP) kedden leváltott szocialista alelnöke, élettársa, Francesco Giorgi pedig egy hónapig marad fogva tartásban. Őket és további két társukat a múlt hét végén állítottak elő a belga hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított nyomozás részeként.

Fotó: Eric Vidal / AFP

Eva Kaili szocialista európai parlamenti képviselőt, az EP alelnökét pénteken tartóztatták le a belga hatóságok, azóta vizsgálati fogságban van, az EP pedig kedden, strasbourgi plenáris ülésén alelnöki megbízatásának megszüntetése mellett döntött. Emellett kizárták a görögországi szociáldemokrata Paszok pártból és az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójából is.

Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke.

Kailinak és társainak szerdán kellett megjelenniük egy előzetes bírósági tárgyaláson. A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap szerdai tájékoztatása szerint a négy gyanúsított megjelent a bíróságon, meghallgatásukat azonban december 22-re halasztották.

Az ügyben eljáró vizsgálóbíró döntése szerint addig vizsgálati fogságban kell maradniuk.

Arról, hogy egészen a per kezdetéig őrizetben maradnak-e, jövő heti meghallgatásukon döntenek. A vád ellenük: bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és korrupció. Információk szerint Katar nagy összegű pénz- és áruajándékokkal próbálta befolyásolni az Európai Parlament politikai döntéseit.

A belga rendőrség Twitter-oldalán szerdán megjelent közlemény szerint csaknem 1,5 millió eurót foglalt le a brüsszeli régióban házkutatások során a korrupciós ügyben. A házkutatásokat a belga szövetségi ügyészségnek az Európai Parlamentben tevékenykedő személyeket célzó, korrupció gyanújával nyitott aktája nyomán indított vizsgálat részeként hajtották végre – közölték.