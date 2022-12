A szigorú korlátozások gyors feloldása miatt megállíthatatlanul terjed Kínában a koronavírus-járvány, naponta valószínűleg több millió ember fertőződik meg, bár a számukat nem lehet pontosan tudni, miután a múlt héten leállították a hivatalos adatok közlését. Csak a halálos áldozatokról adnak ki jelentést, hétfőn egy, kedden három ember elhunytát jelentették be, de ezt a számot senki nem hiszi el annak alapján, hogy milyen állapotok uralkodnak a kórházakban.

Egyelőre csendes a pekingi nemzetközi repülőtér, de hamarosan megindul az utazók áradata.

Fotó: AFP

A Reuters összefoglalójában a Szecsuan tartomány fővárosának, a 16,3 milliós Csengtunak az egyik nagy kórházát hozta fel konkrét példaként. Egy neve elhallgatását kérő mentősofőr elmondta, hogy harminc éve végzi ezt a munkát, de még soha nem volt ennyi dolga. A kórház tele van koronavírusos betegekkel, hosszú sorok várakoznak az épület előtt és a sürgősségi osztályon is. A mentővel beszállított páciensek többségének oxigént kell adni, hogy segítsék a légzésüket.

Szinte minden páciens koronavírusos

– ismerte el a kórház patikájának egyik alkalmazottja, hozzátéve, hogy egyáltalán nincs a betegség kezelésére alkalmas gyógyszerük, csak a tünetekre, például a köhögésre tudnak adni valamit.

A város legnagyobb temetkezési vállalatának a parkolója is folyamatosan tele van, és megszakítás nélkül működik a krematórium. Az egyik alkalmazott szerint a korábbi napi 30-50 helyett most kétszáz elhunytat fogadnak, olyan elfoglaltak, hogy enni sincs idejük.

Az egyik pekingi kórház illetékese arról számolt be, hogy a páciensek többsége idős és krónikus beteg. A sürgősség osztályon a korábbi száz helyett most naponta 450-550 embert látnak el. A orvosoknak és a nővéreknek betegen is dolgozniuk kell, és vidéken megkérték a nyugdíjas egészségügyi dolgozókat, hogy térjenek vissza a munkába.

Segítők viszik ki az élelmet az időseknek, akik inkább otthon maradnak, mert félnek a fertőzéstől.

Fotó: AFP

Félő, hogy a járvány újra belobban külföldön is, miután január 8-tól ismét adnak kiutazási vízumot Kínában, és megszüntetik a beutazókra vonatkozó karanténszabályokat és a kötelező tesztelést. A hírre megugrott az internetes repülőjegy-rendelések száma, de a célországok köre egyre csökken.

India, Tajvan, Malajzia és Japán már bejelentette, hogy negatív koronavírus-teszthez köti a belépést a kínaiak számára, és a tokiói kormány korlátozni fogja azt is, mennyivel növelhetik a Kínába tartó légi járatok számát. Hasonló lépéseket fontolgat a Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok is.

Nemzetközi téren is egyre nagyobb aggodalomra ad okot a Kínában zajló koronavírus-járvány, valamint az átlátható adatok, köztük a vírusgenomikai szekvenciaadatok hiánya

– idézte a CNBC az amerikai közleményt, amely szerint ezen adatok nélkül a közegészségügyi illetékesek egyre nehezebben képesek azonosítani az esetleges új variánsokat, valamint azonnali intézkedéseket hozni a terjedés visszaszorítására.

A kínaiaknak egyelőre otthon kell elkölteniük a pénzüket, ebben segít nekik az internet.

Fotó: Csan Csang / AFP

Hongkongban John Lee kormányzó szerdán jelentette be, hogy csütörtöktől feloldják az összes még meglévő korlátozást, csak a maszkviselés marad kötelező. „A város viszonylag magas oltási arányt ért el, elegendő mennyiségű gyógyszerrel rendelkezik a koronavírus elleni küzdelemhez, és az egészségügyi dolgozók is gazdag tapasztalatot szereztek” – mondta sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy a hatóságok hat hónapja készülnek erre a lépésre.

Hongkong az elmúlt három évben nagyrészt a pekingi példát követte a járványkezelésben, és ezek szerint ezt teszi a nyitásban is. Az előzetes tervek szerint január 15-re megnyitják az egykori brit gyarmat és a Kínai Népköztársaság közötti határt, ahol még 2020 elején vezettek be szigorú utazási korlátozásokat. A korlátozások feloldásának hírére erősödtek a hongkongi tőzsdeindexek, a Hang Seng 1,6, a Hang Seng China Enterprises Index két százalékkal emelkedett szerdán.