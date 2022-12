Hosszú vita után megegyezett az Európai Unió hétfőn a gázársapkáról. A megállapodás szerint megawattóránként 180 euróban korlátozzák a földgáz árát, de visszavonják az ársapkát, ha „káros hatások” jelentkeznek a gázellátásban és -kereskedelemben annak bevezetése kapcsán.

Kérdés, hogyan reagálnak az exportőrök az ársapkára

A 2023. február 15-én induló rendszernek van egy második eleme is: a tőzsdei árnak három napig a plafon felett kell lennie, és megawattóránként 35 euróval magasabbnak kell lennie a cseppfolyósított földgáz (LNG) világpiaci áránál. Az S&P Global Commodity Insights számításai szerint ha az év elejétől fogva élt volna a gázársapka, akkor több mint 40 napon át alkalmazták volna, augusztusban és szeptemberben – írja a Bloomberg.

Az intézkedés célja a szélsőséges piaci kilengések megakadályozása, és a sapka életbe léptetése után legalább 20 munkanapig érvényben marad.

Ha aktiválják a felső határt, akkor kiterelik a gázvásárlásokat a tőzsdéről, és a kereskedelmi platformok likviditása lecsökkenhet

– mondta az Oxford Institute for Energy Studies kutatója. Jonathan Stern szerint azonban először meg látni, hogyan működik a gyakorlatban a sapka, utána lehet leszűrni, mennyire lehet sikeres az EU „csodafegyvere”. Megfigyelők szerint a korlátozás első erőpróbája a nyári időszak lehet, amikor a közösség orosz gáz nélkül próbálja majd újratölteni gáztárolóit.

„Hosszú tesztidőszak elé nézünk. Nem kizárt, hogy a rendszert még finomítani kell” – foglalta össze gondolatait Robert Habeck német gazdasági miniszter. Jacob Mandel, az Aurora Energy Research kutatója szintén szkeptikus, szerinte ha számos ügylet kikerül a tőzsdéről, akkor ugyanúgy emelkedni fognak az árak, mint a sapka alkalmazása nélkül.

Fotó: AFP

Európa legnagyobb gáztőzsdéjét, a hollandiai TTF-et üzemeltető Intercontinental Exchange közölte, hogy felmérik a sapka bevezetéséhez igényelt műszaki hátteret, annak pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatását, és azt, hogy egyáltalán lehet-e tisztességesen működni az árak maximalizálása mellett.

Az európai gázár maximalizálása az energiaválság fokozódásával fenyeget, az LNG-exportőrök pedig ázsiai piacokon kereshetnek magasabb áron vevőt a portékájukra, amivel beláthatatlan hiányt okozhatnak Európában

– áll a Goldman Sachs elemzésében.

Európa után akár Ázsiába indulhatnak az LNG-tankerek

A cég szakértője, Samantha Dart szerint jövőre szűkülhet a kínálat a globális gázpiacon, és a legrosszabb forgatókönyv szerint akár komoly korlátozások bevezetésére is kényszerülhetnek a kormányok. Az importőrök helyzete is nehezebb lesz, ugyanis a cseppfolyósított földgázzal csurig töltött hajók akár Ázsia felé is vehetik az irányt, ugyanis a szigorú Covid-politikát hátrahagyó

Kína energiaigénye drasztikusan megnőhet.

A korlátozás szinte egyetlen előnye az lehet, hogy valószínűleg csökkenti a nyersanyagért folyó „licitháborút”, ugyanis az ázsiai LNG-árak szorosan követik az európait, tehát a két piac annak ellenére is szorosan összefonódott, hogy az importőrök ugyanazon beszállítók kegyeit keresik. Az árplafont több ázsiai LNG-importőr is ünnepli egyébként, ugyanis kontinensükön az idei spot árak 19 dollárról 85 dolláros rekordra emelkedtek, így több pénzszűkében lévő importőr is leállt.