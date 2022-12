Az oroszok tesznek az olajársapkára, amiről még mindig nincs döntés Hétvége jön, de csúcsra pörögnek az uniós tárgyalások az olaj- és a gázársapkáról is. Közeleg az állam- és kormányfők december közepi csúcstalálkozója, az orosz olaj esetében pedig egy még közelebbi határidő jelent sürgetést. Ha most nem egyeznek meg az árkorlátról, hétfőn egy sokkal szigorúbb változat lép életbe: a teljes embargó a tengeri szállításokra. Ez utóbbi verziót szeretnék elkerülni az európai nagyok, mivel az európai olajkínálat tartós csökkenéséhez is vezethet, és akár azt is okozhatja, hogy megfordul az árak csökkenése a borsos nyári csúcsokról. Moszkva szerint nekik aztán mindegy, mert az orosz energiahordozókra lesz kereslet.