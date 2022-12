A Spotify viszonylag rövid története során forradalmasította a zeneipart. A 2008-ban alapított svéd cég 2011-ben lépett az amerikai piacra, a terjeszkedés azóta is töretlen, 183 országból 456 millió felhasználójuk van.

Fotó: Jakub Porzycki / Getty Images

Ekkora felhasználói bázis már sok millió, sőt, milliárdos hallgatottságot hoz egy-egy dalnak, előadónak. A cég tavaly júliusban létrehozta a Milliárdosok klubját, ez egy olyan lejátszási lista, amelyre egymilliárd fölötti hallgatottságú számok kerülhetnek fel. A Visual Capitalist című oldal parádés infografikán ábrázolta az elitklubba tartozó dalokat.

A legnagyobbak közé 11 előadó tartozik, őket a szerint rangsorolták, hogy hány daluk érte el az egymilliárd feletti hallgatottságot. Közéjük tartozik például Shawn Mendes, Bruno Mars, vagy a Coldplay – ők egyébként a maguk öt „milliárdos” dalával a rangsor végén helyezkednek el. A listát Ed Sheeran vezeti 11 dallal, a második Post Malone és a The Weeknd 9 számmal.

Az elitklub elitklubjában Ariana Grande az egyetlen női előadó, legnépszerűbb száma a Spotifyon a 7 rings, amely ötödik stúdióalbumán, a „thank you, next” címűn szerepel. A dalt 2019. február eleji megjelenése óta csaknem kétmilliárdan hallgatták meg a streaming szolgáltatón keresztül.

Az elitklubba ugyan nem, de a milliárdosok klubjába viszont bőven belefért Adele, a jövő évi Szigeten is fellépő Billie Eilish, Dua Lipa, valamint Olivia Rodriga – mindannyian egymilliárd fölötti hallgatottságú számmal.

A művészek viszonylag fiatalok, így simán benne van a pakliban, hogy hamarosan bekerülnek a TOP-ba, Olivia Rodrigo például 2021-ben jelentette meg debütáló albumát, a SOUR-t.

A milliárdosok klubjába több mint 300 dal tartozik, többségüket a 2010-es években jelentették meg. Ennek azonban részben technikai magyarázata is van – erre az időszakra tehető a Spotify felfutása.

Megszokhattuk már, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével a csapból is Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” című száma folyik, így végül is nem csoda, hogy a milliárdosok klubjában ez az egyetlen karácsonyi dal. A szám az énekesnő 1994-ben megjelent „Merry Christmas” című albumán szerepel.