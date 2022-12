Karácsonykor minden eddiginél mélyebbre kell a zsebükbe nyúlniuk azoknak a horvátoknak, akik tartani szeretnék magukat a hagyományaikhoz. A szenteste elengedhetetlen fogásának számító szárított tőkehal ugyanis sohasem volt még ilyen drága, mint az idén.

Fotó: freeskyline

A halkülönlegességért a kereskedők kilogrammonként átlagosan 330 kunát, átszámítva csaknem 18 ezer forintot kérnek. Ez közel 30 százalékos drágulás a tavalyi évhez képest. De nem csak a tőkehal drágult, a dalmát halpiacokon nincs olyan áru, ami ne kerülne sokkal többe, mint az előző években. A tintahal 20, a durbincs és a tonhal 25 százalékkal drágább, mint egy évvel ezelőtt. A legdrasztikusabb áremelkedés a szardínia esetén tapasztalható.

Az évszázadokon keresztül a szegények táplálékának számító apróhal mára kilogrammonként elérte a 30 kunát, vagyis az 1500 forintot.

Ez az áremelkedés különösen elképesztő annak tudatában, hogy néhány évvel ezelőtt még 500 forint alatt volt kilója. A drágulás hátterében elsősorban a halászok üzemanyag- és bérköltségeinek folyamatos növekedése áll, valamint az is hozzájárult, hogy egyre kevesebb a hal az Adriában.

Az elmúlt években a ledrasztikusabban a szardíniapopuláció csappant meg, a dalmát partvidék egyes részein szinte megfeleződött.

Ez azért is nagy probléma, mert a kék hal eltűnése felboríthatja a térség ökoszisztémáját. A szardínia ugyanis a ragadozóhalak legfőbb tápláléka, ebből kifolyólag a létszámuk csökkenése más fajokra is kihat. A horvát kormány ezért évi 60 ezer tonnára korlátozta a halászok által az Adriából kifogható szardíniai mennyiségét.

Az édesvízi halak is drágulnak

Az idei év rendkívül kedvezőtlen volt az édesvízi halakat tenyésztőknek. Az aszály miatt több halastó is kiszáradt, ráadásul a hizlalt halak legfőbb táplálékát jelentő kukorica ára is rekordmagas. Emiatt a haltenyésztők is kénytelenek voltak árat emelni. A legnépszerűbb édesvízi hal,

a ponty kilója most 40 kuna, vagyis 2200 forint között mozog az üzletekben, ez 35 százalékos drágulás

az egy évvel ezelőttihez képest. A fogyasztók szempontjából viszont jó hír, hogy a tengeri halakkal ellentétben az édesvíziek közül nem minden fajta drágult. A csuka kilója az idén is 50, a harcsáé pedig 70 kuna, csakúgy, mint tavaly ilyenkor.