Nyereséges üzlet lesz India számára az európai energiaválság, amelyet az ukrajnai háború miatt Oroszország ellen bevezetett szankciók okoztak. India Kínával együtt változatlanul nagy mennyiségben vásárolja a diszkontáron kínált orosz olajat, a két ország már márciusban többet szerzett be belőle, mint az Európai Unió 27 tagállama, és Delhi novemberben tovább növelte a megrendeléseket. Szakértők szerint, ha az olajkínálat decemberben is ugyanezen a szinten marad, akkor Oroszország India legnagyobb olajbeszállítójává válhat.

A Rosznyefty saját indiai finomítójában dolgozza fel dízellé az orosz olajat.

Az olcsón beszerzett orosz olajat aztán feldolgozva visszaszállíthatja Európába. Az EU-ban ugyanis az orosz gázszállítások leállása miatt a télen a fűtéshez is szükség van gázolajra, amelyből azonban nincs elég. A hiány pedig még súlyosabbá válhat február 5-étől, amikortól tilos lesz a feldolgozott orosz olajtermékek importja. Az Európai Unió ugyanis napi másfélmillió hordó dízelt hoz be külföldről, amelynek kétharmada, napi közel egymillió hordó érkezik egyelőre Oroszországból.

Ezt a kiesést pótolhatja részben India, amely nemcsak önellátó a gázolajból, hanem többletet is termel, mivel ez a finomítók legfőbb terméke, emlékeztetett a Rediffnek nyilatkozva M. K. Surana, a Ratnagiri Refinery and Petrochemicals vezérigazgatója, a cég India legnagyobb finomító- és vegyipari üzemét tervezi felépíteni Maharastrában. A többlettermelés pedig azt jelenti, hogy India képes dízelüzemanyagot exportálni Európába, hangsúlyozta a lapnak Prasant Vasist, a mumbai székhelyű ICRA hitelminősítő alelnöke. Emlékeztetett, hogy világszerte csökkentették a finomítói kapacitást, és a gázolaj használata kevésbé diszkrecionális, mint például a benziné, ráadásul „a gázolaj és a kőolaj jegyzésára közötti különbség hónapok óta magas”, tette hozzá.

Az európaiak pedig azt megtehetik, hogy nem használják a dízellel futó autójukat, de azt nem, hogy ne fűtsék télen az otthonukat.

Az állami finomítók a hazai piacra dolgoznak, a Reliance emellett exportál is üzemanyagot.

A dolog külön pikantériája, hogy mivel az állami kézben lévő indiai finomítók inkább a hazai piacot látják el,

a feldolgozott orosz olaj továbbadásából két magáncég nyerheti a legtöbbet, a Reliance Industries és a Nayara Energy, és az utóbbi tulajdonosa az orosz Rosznyefty.

A londoni székhelyű Vortexa adatelemző és a delhi olajipari minisztérium adatai szerint India decemberben napi 465 ezer hordó dízelt exportált, ami az ország teljes gázolajtermelésének az ötöde; ebből napi 401 ezer hordót a Relience adott. Novemberben a cég napi 36 ezer hordót exportált, a Nayara pedig 83 ezret. Mindkét cég olyan speciális gázolajat gyárt, amelyik télen, hideg éghajlatú országokban is használható; erre Ázsiában rajtuk kívül csak dél-koreai finomítók képesek. A Refinitiv adatai szerint a két említett indiai cég Oroszországból származó olajimportja a több mint a tízszeresére nőtt az ukrajnai háború előtti szintről, és március és szeptember között elérte a havi 2,82 millió tonnát.



Gyors növekedésnek indult az import mellett az Európába irányuló export is a ukrajnai invázió kezdete óta. Az Outlook India című portál összefoglalója szerint a korábbi átlag havi 570 ezer tonna helyett 730 ezer tonna dízel szállítottak az ország finomítói Európába, de márciusban elérte az export mennyisége az 1,1 millió tonnás csúcsot. Az indiai feldolgozók a háború kezdete óta 99,68 százalékos kapacitáson termelnek, ami napi 5,14 millió hordót jelent, gázolajból havi átlagban 9,75 millió tonnát állítottak elő március és augusztus között, de a termelés az év harmadik hónapjában elérte a 10,57 millió tonnát. (A háború előtt az átlagos termelés havi 8,95 millió tonna volt 94,26 százalékos termelési kapacitás mellett.) Fejlődésre pedig még bőben van lehetőség, mivel a Reliance dzsamnagari finomítója jelenleg csak 93,8 százalékos kihasználtsággal működik, míg a koronavírus-járvány előtt elérte a 110 százalékot is. A Nayara havi 1,67 millió tonna dízel előállítására képes a Hazira melletti finomítójában.

Az indiai benzin- és dízelexport első számú célpontja, és ezzel egyúttal harmadik számú exportpiaca is egy európai ország, Hollandia lett, megelőzve Kínát. Ez azonban a Mint indiai pénzügyi lap szerint nem jelenti azt, hogy az üzemanyagot ott is használják fel. „Az olajtársaságok folyamatosan változtatják a tároló létesítményeik helyszínét. Hol Hollandiában, hol Szingapúrban vagy Venezuelában tárolnak. Tehát a Hollandiába szállított finomított olaj célja lehet az, hogy télen más európai országokba szállítsák tovább. Egy másik szempont az, hogy sok ország nem kíván közvetlenül Oroszországból üzemanyagot importálni, India pedig versenyképes áron kap olajat Oroszországból, amelyet finomít” – magyarázta a lapnak Adzsaj Szahai, az Indiai Exportszervezetek Szövetségének (FIEO) főigazgatója. Hollandiába került április és szeptember között a teljes indiai üzemanyagexport kilenc százaléka, ami éves összevetésben 180 százalékos növekedést jelent, az értéke pedig 4500 rúpia. (Egy rúpia 4,82 forint.)