Tokió ragaszkodik az orosz LNG-hez, miközben bővíti beszerzési forrásait Visszautasíthatatlan kérés futott be a három japán biztosítóhoz, amelyek korábban le akartak állni az orosz LNG-szállítások biztosításával: Tokió arra kérte őket, hogy továbbra is biztosítsák az orosz vizekről érkező tengeri cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányokat. Eközben a szigetország hosszú távú beszerzésekről állapodott meg amerikai és ománi földgázkitermelőkkel is.