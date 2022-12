Az internetet letarolta az OpenAI ChatGPT nevű mesterséges intelligencia szoftvere, amely alapjában véve változtathatja meg, hogyan is tekintünk az AI-ra a jövőben.

Fotó: Shutterstock

A cég alapvetően egy chatbotot akart létrehozni, ami (aki?) úgy tud beszélgetni a vele szóba elegyedőkkel, mintha egy intelligens embertársával állna szóba. A program annyira jól sikerült, hogy a gyártó cég várakozásait is felülmúlta.

Az internet népe ugyanis egyből a létező legszélsőségesebb kérdésekkel és kérésekkel kezdte bombázni a ChatGPT-t, és mindenki meglepetésére a program gyakorlatilag minden egyes szituációban tökéletes választ adott.

Egy felhasználó a bundás kenyér receptjét kérdezte meg az AI-tól, mire az azonnal leírta a kellő hozzávalókat és az elkészítés legideálisabb módját is. Mások arra kérték, hogy írjon egy új jelenetet a Seinfield című sorozathoz, amit szintén villámgyorsan teljesített a mesterséges intelligenciát felhasználó bot. De írattak vele már levelet egy amerikai biztosítótársaságnak, amiben egy bizonyos vizsgálat költségeinek megtérítése mellett érvelt a szoftver, szerzett dalt Snoop Dogg stílusában a kvantummechanika rejtelmeit egy 10 éves szintjén kifejtve, írt Python-kódot is többféle programozási dilemma megoldására, adott randitanácsokat és kifejtette a véleményét Elon Muskkal kapcsolatosan is.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakorlatilag képtelenség kifogni a programon. Egy dolgot azonban ki kell emelni a szoftver Google-iránt kifejtett fenyegetésével kapcsolatban: a ChatGPT jelenleg nincs „rákapcsolva” az internetre, a tudása a 2021-es állapotokat tükrözi. Ez azt jelenti, hogy nem tud netes keresést végrehajtani, csak olyan információi vannak, amik 2021-ben már rendelkezésére álltak, vagy amit a felhasználók megosztanak vele.

A program ugyanis képes befogadni új ismereteket, és azok alapján választ adni a felmerülő kérdésekre, illetve megoldani az azokkal kapcsolatos problémákat.

A fejlesztés, amely öt napon belül átlépte az 1 millió felhasználót, lenyűgözte az iparági szakembereket is. Lori Witzel, a TIBCO kutatója szerint a népszerűség egyik legfőbb oka az, hogy a technológia egyszerre alapoz a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmeinkre és a mítoszainkra is.

„Az emberiség időtlen idők óta várja és féli azt a pillanatot, amikor a feltaláló találmánya öntudatra ébred: Pinokkió, Frankenstein és Pigmalion karakterei is ezt a jelenséget testesítik meg. Azok a technológiák, amelyek ezen vágyainkra és félelmeinkre alapoznak, a nem emberi szereplők emberi megnyilvánulásaira építenek, betöltik azt az űrt, ami mindannyiunkban ott tátong.”

Reza Zadeh, a Stanford Egyetem adjunktusa és AI-szakértő elmondta: az, hogy a ChatGPT nyelvtanilag és kontextuálisan helyes mondatokat tud formálni, elképesztő. Azt azonban hozzáteszi: a szoftver jelenlegi formájában akár a hamis információk terjesztésére is alkalmas lehet. A szoftver ugyanis hiába kommunikál nyelvtanilag helyesen, mondatai valóságtartalmával nincs tisztában.

Fontos tehát kiemelni: a ChatGPT jelenlegi formájában semmiképp sem egy keresőmotor, hanem egy chatbot.

Nima Schei, a Hummingbird AI vezérigazgatója azonban nem biztos abban, hogy ez sokáig így marad. Igaz, hogy most még a Google a keresőmotorok alfája és ómegája, mivel az általa elérhető információmennyiséggel nehéz versenyezni. A szakember szerint ugyanakkor a ChatGPT előnye az, hogy kvázi beszélgetés formájában, interaktívan képes releváns információkkal szolgálni felhasználói számára, ami teljesen új távlatokat nyit az információ elérésében és fogyasztásában.

Minden bizonnyal számít a Microsoft is, amely 1 milliárd dollárt fektetett be a ChatGPT-t előállító OpenAI-ba.

6 év alatt megnyolcszorozódott a befektetések mennyisége a mesterséges intelligenciába

Szakértők szerint nagy kérdés a technológia jövőjével kapcsolatban, hogy mennyire akarnak az emberek ilyen közvetlen módon információt fogyasztani a jelenleg megszokott, kutatómunkát és következtetések levonását igénylő módszer helyett. A két megközelítés szerintük megfér egymás mellett is: ha az ember csak azt akarja tudni, esni fog-e az eső másnap délelőtt, akkor nincs szüksége a páratartalommal és szél erejével kapcsolatos adatokra – csupán egy igenre vagy egy nemre. A ChatGPT pedig ebben minden bizonnyal készségesen segítségünkre lesz.