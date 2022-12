Az Egyesült Királyság gazdasága 0,4 százalékkal zsugorodik jövőre a Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb előrejelzése szerint. Ez jelentős visszaesés a szervezet korábbi prognózisához képest, amely még 1 százalékos növekedéssel számolt 2023-ban. Ha az előrejelzés beigazolódik, az azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság sereghajtó lesz a legfejlettebb ipari országok sorában. Egyetlen államot sikerül majd csak megelőznie, méghozzá Németországot, ahol 0,6 százalékos gazdasági visszaeséssel számolnak.

Az infláció jövő év végére is messze meghaladja a jegybank célját.

Fotó: Christopher Furlong / Getty Images



A CBI szerint a brit gazdaság már most is recesszióban van, csökkennek az üzleti befektetések, az árak és a kamatok magasabbak a vártnál, és súlyosbodik a munkaerőhiány. Bár az idei évre még 4,5 százalékos GDP-bővülést prognosztizál a szervezet a Sky News tudósítása szerint, jövőre a fogyasztás fokozatos visszaesésével számolnak. A CBI előrejelzése szerint a recesszió „viszonylag enyhe” lesz, és a magas infláció fűti, ami azonban már túljutott a csúcson, és jövőre még inkább csökkenni fog, de 2023 végére is 3,9 százalékos marad, vagyis messze meghaladja a jegybank 2 százalékos célját.

A negatív gazdasági hatások a következő években is megmutatkoznak majd a gazdasági teljesítményen – figyelmeztetett a szervezet, amelynek előrejelzése szerint a GDP-bővülés üteme 2024-ben már eléri az 1,6 százalékot. A CBI szerint azonban az egy munkavállalóra jutó termelés 2024-ben is tovább csökken a már most is alacsony szintről,

a termelékenység 2 százalékkal marad el a koronavírus-járvány előtti „amúgy is gyenge” trendtől, és 19 százalékkal a 2008-as globális pénzügyi válság előtti szinttől.

Hasonló lesz a helyzet a vállalati beruházásokkal is, amelyek 9 százalékkal lesznek alacsonyabbak 2024-ben a pandémia előttinél annak ellenére, hogy a gazdaság addigra részben már talpra áll. A CBI szerint azonban a beruházások növelhetők, ha a kormány aktualizálja a nemzeti tervezési keretet, és megszünteti a szárazföldi szélenergia-termelés de facto tilalmát.

A súlyos munkaerőhiányt rugalmasabb bevándorlási politikával kell kezelni.

Fotó: AFP



A vállalkozásoknak súlyos gond a tartós munkaerőhiány, a CBI becslése szerint a cégek háromnegyede nem talál elég embert. A szervezet ezért felszólította a kormányt, hogy alakítson ki rugalmasabb bevándorlási rendszert, és csökkentse a nem dolgozó vagy munkát nem kereső emberek számát. Tom Danker, a CBI vezetője szerint az utóbbiak száma elérte a kilencmilliót. A CBI szerint egyébként a munkanélküliségi ráta is emelkedni fog jövőre, és 2023 végén vagy 2024 elején 5 százalékra ugrik a jelenlegi 3,6 százalékról.