Rákapcsolódtak az orosz áramhálózatra az elcsatolt ukrán területek

Orosz rakétazápor zúdult csütörtökön Ukrajnára, Kijevet is eltalálták Az oroszok több mint 120 rakétát lőttek ki Ukrajnára csütörtökön, több nagyvárost is eltaláltak. Ez volt a legnagyobb rakétatámadás december 16. óta. Találat érte Kijevet, valamint a nyugat-ukrajnai Lviv várost is.