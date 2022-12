A kínai autók európai térhódítása a gyalázatos töréstesztek miatt nagyjából másfél évtizedes késéssel indul, miután a távol-keleti autógyártók modelljei közül egyre több ér el öt csillagos értékelést az Európai Új Autó Értékelési Program, közismertebb nevén a Euro NCAP vizsgálatain. Az Európa meghódítására 2006-2007-ben beérkezett első fecskék szemre azzal keltettek feltűnést, hogy megtévesztésig hasonlítottak valamelyik nyugati modellre, vagy rendkívül rusnyák voltak, míg technikailag a silány alapanyagok felhasználása és az összeszerelés gyatra minősége mellett a biztonságosság kérdése vetett fel esetükben igen komoly aggályokat.

Az MG elektromos változata már kifogástalan minősítést kapott az Euro NCAP teszten

A törésteszteken tangóharmonika módjára összecsukló kínai autókból a próbabábukat úgy kellett összekanalazni a korabeli beszámolók szerint,

így nem is csoda, hogy a kereskedők, a vásárlók, ódzkodtak ezektől, biztosítást pedig alig lehetett rájuk kötni, legfeljebb horrorisztikus áron. Ha egyáltalán megkapták a forgalmazási engedélyt.

Azóta hatalmasat változott a világ, a kínaiak megtanultak autót gyártani, persze volt honnan ellesniük a tudást, hiszen a korszerű technológiát a nyugati autógyártók házhoz vitték, a kínaiakkal alapított vegyes vállalataik révén meghonosították a biztonságos járművek gyártásának tudományát.

Most ott tartunk, hogy a biztonság terén a kínai autók felveszik a versenyt európai társaikkal,

a kimondatlan cél, hogy valamennyi, Kínából behozott típusnak öt csillagos Euro NCAP tesztje legyen, ez ugyanis kulcsfontosságú szempont a vásárlók szemében. Sőt a kínaiak annyi, a biztonságérzetet növelő aktív és passzív védelmi funkciót zsúfolnak a járműveikbe, hogy azzal jóval túlteljesítik a legszigorúbb előírásokat is.

Az Xpeng három év óta szisztematikusan készül a debütálására az európai piacon.

Fotó: HECTOR RETAMAL

A biztonság versenyképesség növelő szerepét emelte ki az Xpeng kínai elektromosautó-gyártó elnöke is. Brian Gu az öt csillagos töréstesztet alapnak nevezte és hozzátette, hogy az elmúlt három évet arra szánták, hogy európai debütálásuk teljesen zökkenőmentes legyen.

Ennek keretében szalonokat és szervizközpontokat építettek Dániában, Hollandiában, Norvégiában és Svédországban, hogy a 2023-ban indítandó skandináv piacnyitást felkészülten várják. Az elektromos autózás európai őshazájában, Norvégiában előre is hozták startot, ott már kapható az Xpeng P7-es szedánja és G9-es városi terepjárója (SUV), ahogy a kínai versenytárs, a NIO elektromos luxusautói is.

Matthew Avery, a biztosítók által finanszírozott brit autóipari kutatóközpont, a Thatcham Research igazgatója és az Euro NCAP igazgatótanácsának tagja szerint

a kínaiak azzal, hogy a biztonságot mindenek fölé helyezik, a flottapiacon is labdába rúghatnak.

Márpedig kimondatlanul is ez a céljuk, hiszen egy-egy nagyvállalati flottamegrendelés mindig sokkal többet hoz a konyhára, mint az elszórt lakossági vásárlások. Az értékesítések felét pedig a flottavásárlások adják az olyan nagy európai piacokon, mint a németeké, a franciáké vagy a briteké – emlékeztetett Avery. A cégeknél pedig alapkövetelménynek számít munkatársaik biztonságát garantáló öt csillagos Euro NCAP minősítés, ami ráadásul a biztosítási kiadásaikat is mérsékli.

Matthew Avery szerint a kínai EV-gyártók rendkívül rugalmasak és készségesek, és lelkesen, pénzt nem kímélve hajtják végre az autóik biztonságához szükséges fejlesztéseket.

A flottavásárlók részéről a törésbiztos elektromos autók iránti igény növekedését egyszersmind a fenntarthatósági céljaik teljesítése is indokolja. Az igények kielégítése viszont a beszállítói láncok felszakadozásával egyre nehezebb, kevés az autó és egyes modelleknél a várakozási idő éven túlira is nyúlhat. Az európai gyártók az alacsonyabb haszonkulccsal, de nagyobb tételben történő flottaeladásokkal szemben jelenleg előbbre helyezik a lakossági értékesítést, a hiányra hivatkozva árat is emelnek, ami kapóra jön az amúgy is alacsonyabb árakkal a piacot megdolgozó kínaiak számára.

Az öt csillagos minősítést megszerző BYD Atto 3-ból százezer darabot igényelt a német Sixt autókölcsönző.

Fotó: GettyImages

A darabszámot tekintve legnagyobb kínai villanyautó-gyártó, a BYD Atto 3 SUV-modellje októberben kapta meg az öt csillagos minősítést, amiért megérte dolgozni, hiszen ezután a német Sixt autókölcsönző százezer Atto 3 leszállítására kötött vele előszerződést. Az Aiways kínai elektromos járműgyártó U6-os SUV-kupéját most készíti fel az újabb töréstesztre, és mindent megtesz a sikert érdekében. Alexander Klose, a cég nemzetközi terjeszkedésért felelős igazgatója a magas téttel magyarázta a csúszást, mint mondta, az öt csillag a garancia arra, hogy jövőre flottamegrendelőiknek akár 30 ezer Aiways-t tudjanak eladni, szemben az idei ötezres mennyiséggel.

A többi között a GWM, a ORA és a WEY márkákat gyártó Great Wall Motors hibridjei és SUV-jai is sikeres vizsgát tettek. Az ORA Funky Cat alsóközép-kategóriás villanyautójának forgalmazását ezután azonnal megkezdték a brit piacon, emellett Németországban, Írországban és Svédországban.

A Volkswagen ID.3 kategóriájában (Golf-méret) versenyző kínai modellért 32 ezer fontot, azaz 14,5 millió forintot kérnek, míg a hasonló felszereltségű ID.3 ára a 17 milliót közelíti. A Funky Cat felszereltségéhez tartozik az ülésbeállításokat arcfelismeréssel memorizáló automatika, a vezetéstámogató rendszerek, a tolatókamera és a vezeték nélküli telefontöltés is. Toby Marshall, a ORA brit marketingmenedzsere ki is mondta, amit a brit autóvásárlók gondolnak: nevezetesen

ha egy autó jól van összeszerelve, teli van extrákkal, kiemelkedő biztonsági besorolással rendelkezik és még az ára is versenyképes, onnantól fogva az már nem számít, hogy hol gyártották.

A kínai autók európai inváziója jövőre szintet lép, ez biztosra vehető. Az Inovev francia autóipari tanácsadó cég becslései szerint a kontinensek idén értékesített kínai autók mennyisége 150 ezer fölé nőhet, azaz duplázódhat a tavalyi 80 ezres volumen. A választékban még fele-fele arányban vannak a benzines és az elektromos autók, utóbbiak részesedése már 5,8 százalékos lehet az újautó-piacon.

Míg a teljes kínai import a piac 1,4 százalékát fedi le Jamel Taganza, az Inovev alelnökének prognózisa szerint 2030-ra már csak villanyautók érkeznek Kínából, részesedésük az európai e-piacból 12,5-20 százalék között lehet, ami 725 ezer és 1,16 millió darab közötti értékesítést jelent – idéz az elemzésből a Reuters. Taganza hozzátette, hogy ez konzervatív előrejelzés, a kínaiak térnyerése ennél jóval erősebb lehet, ha az európai autóipar rövid időn belül nem találja meg az utat a megfelelő mennyiségű és megfizethető árú villanyautók gyártásához.

Megugrott a kínai villanyautók európai exportja Kínából 6 milliárd dollár értékben érkezett gépjármű a múlt hónapban, ezzel újabb csúcsot döntöttek a távol-keleti gyártók – derül ki a kínai vámhivatal összesített adataiból. Azt nem részletezik, hogy az illusztris szám mennyiségben hány autónak felel meg, csak azt, hogy a kontingensben 3,2 milliárd dollár értékű elektromos autó szerepel, következésképp a benzines és dízelautók összértéke 2,8 milliárd dollárt tesz ki. A villanyautók exportja értékben egy év alatt 165 százalékkal nőtt, az export 70 százaléka brit és belga megrendelés volt. Elképzelhető, hogy a Belgiumban partot ért villanyautó szállítmányok reexportra mennek, s az unió más tagállamaiba is jut belőlük.