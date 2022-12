A szupermarket 130 korábbi dolgozója, akik farmereket gyártottak a Tesco számára az egyik beszállítójuk üzemében, illegálisan alacsony fizetéssel, szörnyű munkakörülményekkel és heti 99 órás munkaidővel vádolják a vállalatot – számolt be a The Guardian.

Történelmi jelentőségű munkaügyi per elé néz a Tesco.

Fotó: Getty Images (illusztráció)

A Tescót a VK Ruhagyár (VKG) 130 volt dolgozója perelte be, akik 2017 és 2020 között dolgoztak a Tesco thaiföldi üzletága, az Ek Chai számára. Ez idő alatt főleg az F&F márka alá tartozó farmernadrágokat, farmerdzsekiket és egyéb ruhákat készítettek felnőttek és gyerekek számára.

Bár a Tesco úgy nyilatkozott, hogy az ott gyártott ruhadarabokat kizárólag a thaiföldi piacon értékesítették, a The Guardian birtokába jutottak olyan képek is, amelyekből kiderült, hogy az Egyesült Királyságban lévő boltokba is eljutott az áru.

A lap adatai szerint

ez az első eset, hogy egy brit vállalatot perrel fenyegetnek meg az Egyesült Királyság valamelyik bíróságán egy olyan külföldi ruhagyár miatt, amely nem a saját tulajdonában van.

A gyár a thaiföldi-mianmari határhoz közeli Mae Sot városában található, és a munkaerő döntő többségét a határ túloldaláról származó bevándorlók adják. Mivel az elmúlt évtizedben a térség a munkavállalók jogai szempontjából elég rossz reputációra tett szert, így a kereset szerint a Tescónak tudnia kellett volna, hogy a város üzemei hírhedtek a kizsákmányolásról.

A The Guardian megkereste a gyár egykori dolgozóit, és hosszú cikkéhez összesen 21 kizsákmányolt munkavállalóval készített interjút. Ebből kiderült, hogy a munkások napi 3 fontot (alig 1400 forint) kaptak, reggel 8-tól este 11-ig kellett dolgozniuk (15 órás műszak), és havonta mindössze egy szabadnapot kaptak. Ráadásul havonta egyszer 24 órás műszakot is kötelező volt teljesíteniük.

A thaiföldi minimálbér akkoriban egy nyolcórás munkanapért hét font volt.

A túlhajszoltság miatt ráadásul több üzemi baleset is bekövetkezett, mivel megesett, hogy a dolgozók elaludtak a varrógépeknél. Többen súlyos sérülésekről is beszámoltak. Egy férfi arról nyilatkozott, hogy egy nehéz gépet cipelve felvágta a karját, amit 13 öltéssel tudtak összevarrni. Egy másik dolgozó elveszítette a mutatóujja egy részét, miután az F&F farmerdzsekik készítése közben egy gombológéppel megsebesítette.

Nem volt ritka az sem, hogy a gyárban a vezetők kiabáltak a dolgozókkal, és megfenyegették őket arra az esetre, ha nem túlóráznak annyit, hogy sikerüljön teljesíteniük a kitűzött célokat.

Több mint egy tucat egykori dolgozó állítja, hogy a gyár bankszámlát nyitott számukra, majd elkobozta a bankkártyákat és a hozzájuk tartozó jelszavakat, hogy fenntartsák annak a látszatát, hogy minimálbért fizetnek a munkavállalóknak, miközben készpénzben sokkal kevesebbet adnak nekik.

Szintén súlyos vád az is, hogy miközben a bevándorlási státuszt illetően a legtöbb dolgozó a VKG-re támaszkodott, többen arról számoltak be, hogy a bevándorlási dokumentumaikat a gyár magánál tartotta, így lényegében adósság-rabszolgaságban találták magukat. A munkahelyük által biztosított szálláshelyek túlzsúfolt szobákból álltak, a betonpadlón kellett aludniuk, és vödörben lévő koszos tóvízzel lehetett mosakodni. A munkások beszámolói szerint a legtöbb szobában nem volt ajtó, csak egy függöny.

A Tesco az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy teljes beszállítói láncában fontos minden dolgozó jogainak védelme, így ha észlelte volna a szóban forgó súlyos problémákat, vagy tudomást szerzett volna róluk, azonnal megszakította volna együttműködését a VKG-val.

A Tesco 2017-től volt kapcsolatban a gyárral. Bár az akkori ellenőrzése nem tárt fel ilyen szintű jogsértéseket, azonosított olyan problémákat, amelyeknek a szakértők szerint piros jelzésnek kellett volna lenniük.

A Tesco nem vett részt a gyár mindennapi működésében a szabványok meghatározásán és ellenőrzésén, valamint a megrendelések leadásán túl. Ugyanakkor a per megindításával a Tesco beszállítói láncában dolgozó munkavállalók egy úttörő lépést tettek annak érdekében, hogy a Tescót felelősségre vonják, amiért nem védte meg őket.

A brit áruházlánc 2020-ban, az utolsó évben, amikor thaiföldi üzletága a VKG-val együttműködött, 2,2 milliárd font (több mint 1000 milliárd forint) nyereséget könyvelhetett el.

Munkaügyi szakértők szerint az F&F-hez hasonlóan több nagy ruházati márka szándékosan kiszervezi a ruhagyártást és a gyárak ellenőrzését is, hogy elkerüljék a felelősséget és a hírnévvesztést, miközben az árakat rendkívül olcsón tartják, biztosítva ezzel nyereségüket.

A Leigh Day által indított ügy ezt a kiszervezési struktúrát támadja.

A Tesco az Egyesült Királyság egyik legnyereségesebb vállalata, és ügyfeleink azt állítják, hogy a termelés kiszervezésével hatalmas profitot termelnek, méghozzá úgy, hogy a dolgozóknak nagyon alacsony bért fizetnek, miközben szörnyű körülmények között és túl sokat kell dolgozniuk

– nyilatkozta Oliver Holland, a munkavállalók ügyvédje

A legfelsőbb bíróságon benyújtott keresetet minden bizonnyal 2023 elején kézbesítik. Az ügy keretében szintén perrel néz szembe az Ek Chai, amely a Tesco thaiföldi üzletága volt egészen addig, amíg 2020 decemberében el nem adták a Charoen Pokphand Groupnak.

Eddig példa nélküli volt az is, hogy egy ilyen jellegű perben a könyvvizsgáló ellen is keresetet nyújtsanak be. Most erre is sor került, mivel az Intertek Thailandnak is bíróság elég kell állnia. A cég rendszeresen ellenőrizte a gyárat, de jelentései szerint nem észlelt komoly problémákat egészen 2020 júliusáig. Azonban több bennfentes is azt állítja, hogy találtak problémákat, értesítették is a gyárat, azonban ez nem került bele a hivatalos dokumentumokba.

Az első olyan auditcsomagot, amely problémákról számolt be, a Tesco 2020 augusztusában kapta kézhez, azonban a VKG ennek ellenére is beszállító maradhatott 2020 decemberéig, amikor az Ek Chai eladásra került. A Tesco közleménye szerint egyből vizsgálatot indítottak, és ki is akartak szállni az együttműködésből, erre azonban már nem nyílt lehetőségük az üzletáguk értékesítését megelőzően.

2020 augusztusában a VKG 136 dolgozót bocsátott el,

a kirúgott dolgozók szerint amiatt, mert az ellenőrzés napvilágra kerülése után jobb munkafeltételeket és kedvezőbb bérezést szerettek volna.

Azt követően előbb a thaiföldi munkavédelmi hivatalhoz, majd a thaiföldi munkaügyi bírósághoz fordultak, hogy az elmúlt két évük teljes fizetése és a törvényes minimálbér közötti különbözetet, a túlórapénzeket, a ki nem adott szabadnapokat és az ünnepnapi ügyeleteket kifizettessék a gyárral, de egyik platformon sem jártak sikerrel, csak a végkielégítést (akinek járt) és a felmondási díjat ítélték meg számukra. Az ügy szakértők szerint azért nem járt sikerrel a helyi bíróságon, mert a VKG az Intertek számára kedvező könyvvizsgálati jelentéseire támaszkodik, amely a vádak szerint a szőnyeg alá söpörte a problémákat.

Ezt követően döntöttek úgy az egykor kényszermunkával sújtott dolgozók, hogy az Egyesült Királyságban is bíróság elég viszik az ügyet, a Tesco, a VKG és az Intertek ellen is.

A VKG tagadja a keresetben szereplő jogsértéseket. Az Intertek közleményében jelezte, hogy a folyamatban lévő ügyeket nem kívánja kommentálni.