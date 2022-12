Michael Bloomberg szeretné vagy a többek között a The Wall Street Journalt is birtokló Dow Jonest vagy a Washington Postot felvásárolni egy, az ügyre rálátó forrás szerint. Noha a Dow Jones jobban illeszkedne a milliárdos portfóliójába, amennyiben Jeff Bezos szabadulna a Washington Posttól, úgy az iránt is érdeklődik az üzletember.

Fotó: Patrick McMullan

A Bloomberg és a Dow Jones kombinációjával példátlan méretű gazdasági, üzleti hírszolgáltatás jönne létre, hiszen a Dow Jones adja ki a Barron's vagy épp a Marketwatch publikációkat is. Ráadásul Bloomberg régi ismerőse a Dow Jonest birtokló News Corp tulajdonosa, Rupert Murdoch is.

Az egykori New York-i polgármester szerint azonban a News Corp és a Fox Corporation fúziója kudarcra van ítélve, ami lehetőséget nyithat az üzletre.

A befektetők is szívesen látnák, ha a News Corp értékesítené üzlete egyes elemeit, legyen szó a Dow Jonesról vagy épp a cég ingatlanportfóliójáról. Ennek ellenére Bloomberg még nem kereste meg Murdochot a felvásárlási javaslattal az Axios szerint.

A lap forrása szerint a Bezosszal jó, ám nem közeli viszonyt ápoló milliárdos úgy látja, hogy médiacége és a Washington Post fúziójával képes lehet a The New York Times erős vetélytársát létrehozni.

Noha a Bloomberg LP fő bevételi forrását a cég által kínált adatszolgáltató, a Bloomberg terminál előfizetései adják, annak sikeréhez hozzájárul a Bloomberg Media működése is. Ezt a Dow Jones felvásárlása kifejezetten erősítené, míg a Washington Post megszerzésével a médiabirodalom kormányzati témájú hírszolgáltatása erősödne.

A Post 2013-ban, 250 millió dollárért került Bezos birtokába, ám idén veszteséges lehet és a múlt héten leépítéseket harangozott be a jövő év elejére.