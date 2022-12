Továbbra is kritikus a közműhelyzet Ukrajnában

Egy nap leforgása alatt csaknem hatmillió ukrajnai lakos otthonába kapcsolták vissza az áramot, a vezetékes vízellátással azonban továbbra is nagy gondok vannak – jelentette be videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Továbbra is kritikus az áramhelyzet Ukrajnában.

Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA

Bár a pénteki nagyszabású támadások hátráltatták a munkálatokat, a javítás ezt követően is folytatódik – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Zelenszkij beszámolt arról is, hogy továbbra is problémák vannak a távfűtéssel és a vízellátással is. A fővárosban, Kijevben és környékén a legkritikusabb a helyzet, de Vinnica és Lemberg megyében, valamint Kárpátalján is komoly nehézségek tapasztalhatók.

Nem könnyítette meg a helyzetet az sem, hogy hétfőre virradóra drónokkal támadták az ukrán főváros energetikai létesítményeit. Az ukrán légvédelem közleménye szerint az orosz erők 35, többségében iráni drónt vetettek be, amelyek közül 30-at sikerült megsemmisíteni.

Zelenszkij ismételten azzal a felhívással fordult szövetségeseihez, hogy biztosítsanak Ukrajnának megbízható légvédelmi pajzsot. Állítása szerint a Nyugat képes lenne akár százszázalékos védelmet is nyújtani az ukrán embereknek az orosz rakétákkal szemben.

Ha megkapjuk, akkor az orosz terror fő formája, nevezetesen a rakétaterror egyszerűen lehetetlenné válna. Csak ez jelent biztonságot emberek milliói számára, és az egész katonai helyzet stratégiailag átalakulna

– jelentette ki az ukrán elnök.

Az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat hétfői közleményében nyilvánosan cáfolta azokat a híreket, hogy felújítaná az ország villamosenergia-exportját. A vállalat azt írta, hogy Oroszország szándékosan hamis levelet terjeszt, amelyben Volodimir Kudrickij, a cég első embere erre utaló célzásokat tett az ukrán energetikai minisztériumnak.

Az oroszok megpróbálják elhitetni az ukránokkal, hogy az áramkimaradásokért az energetikai szakemberek a felelősek, nem pedig a kilenc nagyszabású orosz rakétatámadási hullám – zárult a vállalat kommünikéje.