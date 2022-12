Több erős robbanás rázta meg Ukrajna fővárosát hétfő hajnalban, miután drónok által végrehajtott támadássorozatot hajtottak végre Kijev ellen az oroszok – számolt be róla a The Guardian.

Újabb nagyszabású dróntámadás érte Kijevet

Fotó: Anatolii Siryk / AFP

Helyi hírforrások szerint Kijev központi, Sevcsenkivszkij kerületéből is tüzet jelentettek a hajnali órákban. Az ukrán fegyveres erők helyi idő szerint 2 óra körül először számoltak be először arról, hogy a hadsereg légvédelmi eszközöket vetett be dróntámadások ellen a főváros védelmében.

A kijevi hatóságok szintén riasztást küldtek, amelyben arra szólították fel a főváros lakosságát, hogy keressenek menedéket.

A jelentések szerint több mint 20 iráni gyártmányú drónt észleltek Kijev légterében, ezek közül legalább 15-öt sikerült lelőniük.

Olekszij Kuleba, a kijevi regionális katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a kijevi régióban légvédelmi munkálatok folynak, miután a várost dróntámadás érte.

A kijevi katonai közigazgatás közleménye alapján a lelőtt drónok között kilenc iráni gyártmányú Shahedet azonosítottak.

Azt egyelőre nem erősítették meg hivatalos források, hogy a lakosság által észlelt robbanások oka az volt, hogy a légvédelem megsemmisítette a drónokat, vagy az, hogy a drónok eltalálták valamelyik célpontjukat.

Kuleba hozzátette, hogy a támadásban az infrastruktúrát és több magánházat is találat ért, két ember megsérült.

Valami készül: hosszú évek után újra Minszkbe látogat Putyin

December 19-én utazik Minszkbe az orosz elnök. Putyin Lukasenkával egyeztet majd az együttműködésről és az ukrajnai háborúról.

Kijevben attól tartanak, hogy az orosz elnök nyomást akar gyakorolni az egykori szovjet szövetségesre, hogy csatlakozzon egy új, Ukrajna elleni szárazföldi offenzívához, és nyisson egy újabb frontot – írta a Reuters.

Ezzel szemben Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök ezt élesen elutasította, és azokat a híreszteléseket is cáfolta, amely szerint az oroszok már szabadon járnak-kelnek az országában. A fehérorosz ellenzék úgy véli, hogy Oroszország burkoltan akarja bekebelezni az országot, hogy egy nemzetek feletti unió államot hozzon létre.