A munkabeszüntetés harmadik hetében a helyi kamionosokat tömörítő szakszervezet tagjainak 62 százaléka szavazott a sztrájk beszüntetése mellett, miután a kormány minimális szállítási díjakról szóló programjának kiszélesítését és állandóvá tételét célzó követelésük nem nyerte el a közvélemény támogatását, és az ország elnöke, Jun Szogjol is hajthatatlan maradt.

A legtöbb vállalkozás ugyanis felkészülten várta a november 24-én megkezdett sztrájkot, miközben a kormány fokozta a nyomást kamionosokon, így a 25 ezer sztrájkoló sofőr egy része a héten visszatért a munkába. Ezzel pedig felmerült, hogy nemcsak a munkabeszüntetés idejére kieső jövedelemtől esnek el azok, akik kitartanak, hanem a munkájukat is elveszíthetik.

A most véget érő sztrájk nem az első volt idén a kamionosok részéről, nyáron nyolc napon át szintén beszüntették a munkát a sofőrök.

Akkor mind a két fél győzelemről számolt be. Most azonban a kormány nem volt hajlandó a minimális védelmet kiterjeszteni újabb árukra, így az olajat szállító tartálykocsikra vagy a csomag- és autószállító teherautókra, valamint a jelenlegi bérprogram fenntartását is csak három évre vállalta.

Jun a nyári sztrájkkal ellentétben most sokkal keményebben lépett fel a sofőrökkel szemben, sőt egy 2004-es törvény alapján a korábban sosem használt módon, az elnöki hatalomra hivatkozva utasította a kamionosokat a munka felvételére, ami a kikötőkben a forgalom felfutásához vezetett a kormány adatai szerint. A sztrájkot pedig az északi nukleáris fenyegetéshez hasonlította.

Mindemellett

az olajfinomítók dupla fizetéssel és ideiglenes munkások felvételével biztosították a fennakadások elkerülését.

Ráadásul az elnök határozott fellépésével párhuzamosan a népszerűsége is emelkedett, főként az ország öregebb, konzervatívabb szavazóinak köszönhetően, akik régóta ellenségesen tekintenek a szakszervezetekre – írja a Reuters.