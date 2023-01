Zsinórban a második évet zárta tavaly csökkenő olajimporttal Kína, hiába talált magára a kereslet az év végén és hiába törölték el a járványvédelmi korlátozásokat decemberben az országban.

Fotó: Meng Delong / AFP

A teljes évet nézve 508,28 millió tonna, vagyis napi 10,17 millió hordó olaj érkezett az ázsiai országba tavaly, ami 0,9 százalékkal alacsonyabb a 2021-esnél és elmarad a napi 10.8 millió hordós 2020-as rekordtól is. Azonban a nyersanyag behozatala októbertől elkezdett magára találni, ennek fő oka szintén nem a belföldi keresletben, hanem a finomított termékek exportjának növekedésében keresendő.

A decemberi olajimport így napi 11,3 millió hordóig kúszott fel, amely a harmadik legerősebb hónap volt a tavalyi évben és 4 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Kereskedők és elemzők szerint az állami finomítók a szaúdi olajárak csökkentését használták ki, míg a függetlenek a rendkívüli kedvezménnyel kapható iráni olajra vadásztak. A pénteken közzétett adatok jelzik, hogy az üzemanyagexport – benzin, dízel, kerozin – 7,7 millió tonnát tett ki decemberben, ami 2020 áprilisa óta a legmagasabb érték, és jelentős növekedés a novemberi 6,14 millió tonna után. Az év korábbi szakaszát jellemző exportkorlátozások miatt azonban a 2022-es kivitel 11 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2021-ben, és 53,69 millió tonnára rúgott – írja a Reuters.

A zéró-Covid politikája miatt gyengélkedő kínai gazdaság és az enyhe tél megmentette Európát az energiaválság komolyabb következményeitől, és ez a kínai gázimportról szóló adatokon is látható, decemberben vezetéken és cseppfolyósított formában 10,28 millió tonna (14 milliárd köbméter) földgáz érkezett az országba, 12 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A tavalyi év egészében pedig 109,25 millió tonna (149 milliárd köbméter) volt a kínai gázimport, ami 9,9 százalékos csökkenés.

Az újranyitás miatt elszabaduló járvány hatását jelezheti a réz behozatalának visszaesése is, decemberben 514,049 tonna érkezett e fémből az országba, 12,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az adat vélhetően nem csupán a járvány hatásait, de az építőipar lassulását is jelzi, így a gyenge belföldi és külföldi kereslet miatt több fémfeldolgozó is bezár a közelgő holdújév előtt, a szokásosnál hetekkel korábban.

A gazdaság visszaesésére utal a Caixin/Markit által közölt beszerzésimenedzser-index is,

amely decemberben 49 pontra csökkent a novemberi 49,4 után, vagyis továbbra is a növekedést és csökkenést elválasztó 50 pontos határ alatt maradt. Ugyanakkor a decemberi 471,432 tonnás alumíniumexport a tavalyi éves értéket 6,6 millió tonnáig emelte, ami 2013 óta a legmagasabb érték.

Decemberben ugyanakkor meglódult a kínai szójaimport, amely 19 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál, 10,56 millió tonnát téve ki. Ez 2021 júniusa óta nem látott mennyiség. A takarmányként valamint főzőolajként feldolgozott termény behozatala ugyanakkor tavaly összességében 91,08 millió tonnára rúgott, 5,6 százalékkal elmaradva a 2021-es értéktől.