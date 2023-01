Ázsia szerencsejáték-fővárosának 2004 óta nem volt olyan rossz éve, mint tavaly, miután Kína zéró-Covid-politikája elűzte a hazai és a külföldi hazardőröket, a kaszinóknak pedig a működési engedélyekért kellett küzdeniük. A korlátozások enyhítésével azonban újra él a remény, hogy a makaói szerencsejáték piac ismét fellendül – írta a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

A helyi szerencsejáték-felügyelet vasárnap közölte, hogy a kaszinók bruttó bevétele decemberre 56 százalékkal, 3,48 milliárd makaói patacára (433 millió dollár) esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, csak egy hajszállal maradt el az elemzők által becsült 57 százalékos csökkenéstől.

Ezzel az egész évi bevétel 42,2 milliárd patacára csökkent, ami tavalyihoz képest is alacsony volt, és messze elmaradt a 2019-es 292 milliárdtól. Az elemzők azonban abban bíznak, hogy az idén újra fellendül a piac, a medián becslés szerint akár 195 százalékos is lehet a növekedés.

A szerencsejáték-bevételek tavaly március óta csökkentek, miután Kínában – a legtöbb Makaóba látogató turista hazájában – a járvány elleni védekezés értelmében szigorítottak a kiutazás szabályain, és a vízumigénylés folyamata is lelassult. A mélypontot júliusban érték el, amikor a várost elérte a fertőzési hullám, a kaszinók két hétre bezártak, a kínai kormány pedig felfüggesztette a karanténmentes utazást.

Most, hogy a tüntetéssorozatok miatt Kínában véget vetnek a példátlanul szigorú Covid-politikának, Makaó is megnyitja a kapuit a szerencsejátékosok előtt. Bár a kormány szigora helyett most egy rekordmagas fertőzési hullámmal kell számolniuk, amely legalább január végéig, a holdújévi ünnepekig rengeteg problémát fog okozni, a kaszinók ezt a vihart már könnyen át fogják vészelni.

Fotó: Anthony Kwan / Getty Images

A szárazföld januári újranyitása és Makaó saját lépései, amelyekkel eltörlik a karantént a külföldi turisták számára, előkészítik a terepet a kaszinók 2023-as jelentős fellendüléséhez. A befektetők optimisták a szektorral kapcsolatban, a szerencsejáték-vállalatok részvényei 2017 óta a legjobb éves teljesítményt érték el a korlátozások eltörlésével párhuzamosan.

A Bloomberg Intelligence makaói kaszinóindexe decemberben 35,5 százalékra ugrott, míg a Hang Seng tőzsdeindex ugyanebben a hónapban 6 százalékkal emelkedett.

A kaszinók hosszabb távon is fényesebb kilátásokkal néznek szembe, miután az elmúlt évben rengeteg bizonytalanságot okozó működési engedélyek kérdése is megoldódott, a hat legnagyobb üzemeltető a pedig következő tíz évre megkapta a koncessziót.