A múlt heti, 72 halálos áldozatot követelő nepáli repülőszerencsétlenség jelentősen gátolhatja a koronavírus-járványból lábadozó turizmus felépülését, különösen mivel az áldozatok között 15 külföldi turista is található.

Fotó: Getty Images

A térség turizmussal foglalkozó vállalkozásai már most is arról számolnak be, hogy a tragédia óta számos utazó lemondta a rendelését, tovább rontva a szektor amúgy sem rózsás helyzetét. Ráadásul a Pokhara környékén bekövetkezett katasztrófa nemcsak a külföldi, de a belföldi látogatókat is elriasztja a cégek szerint.

Pedig a Világbank adatai szerint a turizmus adta 2019-ben, a koronavírus-járvány előtti utolsó évben a nepáli gazdaság 6,7 százalékát, ám nem volt képes erre a szintre visszatérni azóta sem. Akkor, a járvány előtt 1,2 millió turista kereste fel a hegyi országot, 2020-ban pedig a korlátozások miatt már csak 230 ezren. Bőven lett volna honnan visszahozni a turizmust.

A régióban ráadásul most holtszezon van, de még ehhez képest is nagyot esett az érkezők száma a szállodák szerint.

A hotelek kihasználtsága még inkább csökkent. Több, a térségbe szervezett gyűlést és találkozót is lemondtak a szervezők a balesetet követően, különösen a civilszférából. Noha más szereplők hangsúlyozzák, hogy a látogatók között szép számmal vannak, akik bár balszerencsés eseménynek tartják a balesetet, de nem változtatnak terveiken, azt mindenki elismeri, hogy a Yeti Airlines gépének tragédiája csökkentette a terület vonzerejét.

A szállodások között olyan is van, aki légi helyett szárazföldi úton próbál a térségbe jutni, miközben a nepáli légi közlekedés veszélyességéről szóló pletykák egyre szaporodnak. A helyzetet nem segíti a baleset nemzetközi tálalása sem, mely főként a félelmeket fokozta. Mindez rövid távon a szektor gyengülését vetíti előre, noha a legtöbben úgy vélik, a visszaesés átmeneti lehet – olvasható a My Republica összefoglalójában.