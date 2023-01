A Biden-kormány újabban nem ad exportlicenceket a Huawei amerikai beszállítói számára és a tervek szerint teljesen tilalmat rendelhet el az amerikai technológia értékesítésére a kínai cégnek.

Fotó: Shutterstock

Az ügyet ismerő számos forrás szerint az amerikai kereskedelmi minisztérium elkezdte erről értesíteni az érintett cégeket. Ez a legújabb lépés Washington részéről a Huawei ellen, melyet nemzetbiztonsági szakértők a kínai kémkedés támogatásával vádolnak.

A vállalattal szembeni korlátozások még Donald Trump elnöksége előtt kezdődtek, ám néhány cég engedélyt kapott az 5G hálózatokhoz nem kapcsolódó termékek szállítására. Azonban most felülvizsgálják a Kínával kapcsolatos kereskedelmi politikát, így újabb exportkorlátozások következhetnek, miután Washington egyre határozottabban igyekszik óvni technológiai fölényét Pekinggel szemben. Mindennek keretében a múlt héten Japán és Hollandia is csatlakozott az Egyesült Államokhoz a félvezetők gyártására alkalmas eszközök kínai exportjának korlátozásában. Az amerikai cégek számára tavaly október óta él a tiltás – írja a Financial Times.