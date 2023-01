A Ferrari a tervei szerint nem mond le a motorhangról akkor sem, ha a jövőben majd elektromos autókat gyárt – hívta fel a figyelmet az Oddo BHF részvénypiaci elemzőcég az olasz luxusautó-gyártó egyik szabadalmára.

Fotó: Shutterstock

A Ferrari szabadalma lehetővé tenné, hogy a viszonylag halk elektromos motor mégis nagy zajt csapjon, ugyanis felerősítenék a hangját, mielőtt kivezetnék a jármű hátulján – írja a Bloomberg.

Hasonló elképzeléseket vetett fel egyébként a cég vezérigazgatója, Benedetto Vigna is tavaly júniusban, amikor is arról beszélt a befektetőknek, hogy az általuk gyártott járművek hangja az egyik alapvető tulajdonsága a Ferrariknak. A cégvezető szerint mindegyik motornak van egy megkülönböztethető, csak rá jellemző hangja, és ez az elektromos Ferrarikra is igaz lesz.

Az olasz gyártó egyébként 2025-től kíván piacra dobni elektromos autókat, ami az Oddo szerint azt jelenti, hogy nincs lemaradva versenytársaitól. Ha pedig sikerrel jár, az kompenzálhatja a motorzúgás „elvesztését”. Azért érdemes lenne megkérdezni a szomszédokat is, hogy tényleg annyira nagy bónusz-e, ha egy autó hangos.