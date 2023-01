Az emberi jogokról tárgyaltak az oroszok és az ukránok Ankarában.

Folytatódik az öldöklés, az ukránok nem adják fel Szoledar várost A kelet-ukrajnai Szoledar bányaváros szinte a földdel vált egyenlővé, de a harcok továbbra is tartanak a területen. Kedden a Wagner-csoport közölte, hogy zsoldosai átvették az irányítást a városban, de szerdán az ukrán és az orosz sereg is közöte, hogy a harcok nem értek véget. Szoledarban még tartózkodik egy maréknyi ukrán katona, akik ellenállnak az orosz rohamnak. Moszkva légidesszantegységek bevetésével kezdte el elvágni Szoledart az erősítéstől. A harcokban egy híres ukrán színész is megsebesült.