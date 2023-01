Az Ukrajna elleni különleges hadművelet feladatainak bővülése miatt nevezték ki Valerij Geraszimov vezérkari főnököt az egyesített hadseregcsoport parancsnokává – jelentette be Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az oroszok szerint átszervezés, az ukránok szerint sikertelenség a parancsnokcsere oka.

Fotó: Jevhen Maloletka / MTI

A védelmi minisztérium Geraszimov kinevezését az előttünk álló feladatok nagyságrendjének bővülésével magyarázta. Ehhez nincs mit hozzátennem

– mondta a Kreml szóvivője.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerdán nevezte ki Geraszimov hadseregtábornokot az egyesített haderőcsoport parancsnokává. Helyetteseinek Szergej Szurovikin hadseregtábornokot, a légi- és űrerők főparancsnokát, Oleg Szaljukov hadseregtábornokot, a szárazföldi erők főparancsnokát és Alekszej Kim vezérezredest, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének helyettesét tette meg.

A moszkvai katonai tárca indoklása szerint a Kreml által továbbra is különleges hadműveletnek nevezett ukrajnai háború parancsnoki szintjének megemelése azzal is összefügg, hogy szorosabb együttműködést kell létrehozni a haderőnemek között, valamint javítani kell a háttértámogatás minden típusának minőségét és a haderőcsoportok irányításának hatékonyságát is.

Peszkov leszögezte, hogy a katonai akció minden korábban kitűzött célja, köztük a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság felszabadítása a 2014-es határok között továbbra is érvényben marad. Méltatta az orosz fegyveres erők Szoledarnál tanúsított hősiességét, de megjegyezte, hogy az offenzívában munka nagy része még hátravan.

A szóvivő kitért arra is, hogy Moszkva kész lenne megvizsgálni annak a két brit állampolgárnak az ügyét, akinek Szoledar környékén nyoma veszett, de ilyen felkérés London részéről nem érkezett. Az orosz külügyminisztérium egyébként csütörtökön további 36 brit állampolgárnak tiltotta meg az oroszországi beutazást az ukrajnai háborúval kapcsolatban tanúsított, Moszkva által oroszellenesnek minősített megatartása miatt. Az érintettek között vannak miniszterek, biztonsági szervek képviselői és újságírók.

Kérdésre válaszolva Peszkov kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elvileg támogatja a sorkötelezettségi korhatár emelésének ötletét, a témával kapcsolatos részletek ismertetését azonban a védelmi minisztérium hatáskörébe utalta.

Az ukrán hadsereg vezetése ezzel szemben úgy látja, hogy a sikertelenség áll a csere hátterében. Olekszij Hromov dandártábornok, az ukrán hadsereg műveleti főigazgatóságának helyettes főnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján Geraszimov kinevezése kapcsán úgy vélekedett, hogy a megszálló csapatok vezetésében a gyakori személycserék az orosz csapatok irányításának problémáit jelzik.

A következő hónapok nagyon fontosak lesznek az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, mindkét fél döntő csatára készül

– jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács (RNBO) titkára, előrevetítve, hogy heves ütközetek várhatók mindegyik fronton.