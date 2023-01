A fél tucat ország mezőgazdasági miniszterei az EU-s agrárminiszterek hétfői ülésén a termelőknek nyújtott kártérítéseket is magában foglaló intézkedéseket is sürgettek, miközben azt is kérték, hogy zárják le a tranzitútvonalakat, azaz az ukrán gabonát és más mezőgazdasági termékeket valóban csupán átszállítsák a területükön, és ne náluk kerüljenek piacra.