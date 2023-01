Szingapúr lett Ázsia pénzügyi központja Szingapúr megelőzte Hongkongot, így Ázsia vezető pénzügyi központjává vált a Z/Yen Partners és a China Development Institute 119 pénzügyi központ rangsorát elkészítő Global Financial Centres Index (GFCI) listáján. A három helyezést javító városállamot globálisan is csak New York és London előzi meg. Sanghaj és Los Angeles pedig a hatodik és a hetedik helyre csúszva kiesett az elitklubból.