A koronavírus-járvány idején alkalmazott távmunka ellenére viszonylag kevés romániai munkavállaló folytatja a munkáját kizárólag otthon. Egy frissen közzétett felmérés értelmében az alkalmazottak 46 százaléka kizárólag a munkahelyén, közel 20 százaléka távmunkában, mintegy 34 százaléka pedig hibrid módon dolgozik.

Fotó: Shutterstock

Az eJobs online állásközvetítő platform e hónapban készült kutatásának adatai szerint

a munkáltató rugalmassága továbbra is döntő szempont a munkahelyváltáskor: tízből hat jelölt nem vállalna munkát olyan vállalatnál, amely nem teszi lehetővé a távmunkát vagy a hibrid munkát.

Ez azzal magyarázható, hogy a dolgozó sokkal könnyebben képes beosztani az idejét, ráadásul munkába vagy hazafelé menet nem kell sok időt töltenie a forgalomban, ami nagyvárosok, különösen Bukarest esetében óriási probléma

– értékelte a felmérést Ana Calugaru, a platform munkatársa. A több mint 4300 alkalmazott megkérdezésével készült felmérés szerint 2022 volt az az év, amikor a munkavállalók kezdtek visszatérni az irodai munkához két olyan esztendő után, amikor általános volt a távmunka. 2023-ban ez a tendencia folytatódni fog.

Romániában jelenleg az alkalmazottak 46,1 százaléka kizárólag a vállalat székhelyén dolgozik, és mindössze 18,4 százalékuk távmunkában.

A fennmaradó részüknek az irodájuk és az otthonuk között oszlik meg a munkaideje. A vállalat által megszabott program szerinti hibrid módon 18,8 százalékuk dolgozik, 13,7 százalékuknak be kell menniük az irodába, de maguk döntik el, hogy ezt hetente hányszor teszik meg, 3 százalékuk pedig csak értekezletekre és találkozókra jár be az irodába. Az eJobs felmérése szerint a hibrid módon dolgozó alkalmazottak 57,1 százaléka havonta legkevesebb ötször, 14,3 százaléka egyszer, 9 százaléka kétszer, 7,1 százaléka háromszor, míg 12,4 százaléka négyszer jár be az irodába.

Arra a kérdésre, hogy milyen változtatásokat szeretnének idén a munkamódszerükben, a legtöbben (28,3 százalék) azt válaszolták, hogy hibrid munkavégzést szeretnének, de ők döntsék el azt, hogy hány napot töltenek az irodában. A megkérdezettek 23,6 százaléka kizárólag otthonról szeretne dolgozni, 20,1 százalék pedig növelné a távmunkában töltött napok számát.

Sokan bevallották ugyanakkor, hogy az otthoni munkavégzés árnyoldalait is megtapasztalták: elidegenedtek az emberektől, nem képesek elválasztani a magánéletüket a munkájuktól.

Emiatt sokan visszavágynak az irodába, vagy legalábbis a hibrid munkavégzést tartják ideálisnak.

Nem véletlen, hogy a válaszadók 60,9 százaléka soha nem dolgozna olyan vállalatnál, amely nem támogatja a távmunkát vagy a hibrid munkavégzést, 26,6 százalékuk pedig ezt a legfontosabb szempontnak tartja egy állásajánlat mérlegelésekor. Az álláskeresők 55,5 százaléka számára a fizetés a legfontosabb, 7,4 százalékuk elsősorban az előléptetési lehetőségeket keresi, 5,9 százalékuk szerint pedig a csapat a legfontosabb.

Egyébként

a munkáltatók részéről is nagy fokú rugalmasság észlelhető.

Miközben három évvel ezelőtt a romániai munkaadók még nagyon kis mértékben hajlottak arra, hogy távmunkában foglalkoztassák az alkalmazottaikat – és e téren az ország sereghajtónak számított Európában –, tavaly 30 ezer állásajánlatot regisztráltak távmunkára, ami 2021-hez képest majdnem 30, 2019-hez képest viszont már 490 százalékos emelkedés.